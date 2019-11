Von Sophia Stoye

Heidelberg. Vor mehr als zehn Jahren war das Wohnprojekt Horizonte nur eine vage Idee von rund zehn Personen, die sich einmal im Monat auf ein Bier im Löwenkeller trafen. Inzwischen ist aus dem Stammtisch ein Verein geworden und die Idee des Mietprojekts wurde auf den Konversionsflächen in der der Südstadt realisiert: Schon seit einem halben Jahr leben die ersten Bewohner in den Wohnungen von Horizonte - und es ist ein voller Erfolg: Zwei Gebäude, über 20 Wohnungen mit insgesamt rund 2000 Quadratmetern und eine eigene Kindertagesstätte wurden gemeinsam mit der Baugenossenschaft Familienheim in Mark Twain Village (MTV) gebaut - und am Mittwoch feierlich eingeweiht.

2008 entstand Horizonte schnell als Arbeitsgruppe des Vereins Oase. Damals bemühte sich ein Dutzend Personen, Grundstücke und Investoren für ein gemeinschaftliches Mietwohnprojekt zu finden. Nach zwei gescheiterten Versuchen konnte 2013 der Kontakt mit der Genossenschaft Familienheim hergestellt werden, ein Jahr später fand man den Standort in der Südstadt.

Doch bis zur Einweihung lief nicht alles glatt. Ende 2016 stand das Projekt vor dem Aus: Wegen einer Mieterhöhung konnten es sich viele Familien nicht mehr leisten, eine Wohnung über Horizonte zu bekommen, sodass sich immer mehr Teilnehmer von der Idee verabschiedeten.

Glücklicherweise konnte Peter Stammer, Vorsitzender vom Familienheim, eine Bezuschussung von fünf Wohnungen durch die Erzdiözese Freiburg erreichen, sodass einige wieder zurückkehrten. "Wir sind das einzige Mietwohnprojekt in Heidelberg, das in Zusammenarbeit mit einer Baugenossenschaft realisiert wurde. Alle anderen Projekte auf dem Gelände haben andere Modelle, das ist unser Alleinstellungsmerkmal", so Ute Ranalder, Mitglied von "Horizonte". Im August 2017 gab es schließlich den Spatenstich, Anfang 2019 konnten die ersten Wohnungen bezogen werden.

Neben Singles wohnen Familien, ältere Bewohner und junge Mieter nun Tür an Tür: "Gemeinschaftliches Wohnen und gegenseitige Unterstützung sind uns bei ,Horizonte’ sehr wichtig. Deswegen begrüßen wir es sehr, wenn Menschen unterschiedlicher Lebenssituationen gemeinsam wohnen und voneinander profitieren", berichtet Ranalder. Um die Gemeinschaft zu stärken, verbringen die Bewohner viel Zeit zusammen. Dazu gehört auch die Selbstverwaltung des Projekts, die zum Beispiel gemeinsame Gartenarbeit oder die Vermietung des Gemeinschaftsraumes einschließt. "Damit können wir die Mietpreise reduzieren, denn für 9,60 Euro pro Quadratmeter wohnt man in diesem Neubau für Heidelberger Verhältnisse günstig", erklärte das Vereinsmitglied weiter. Außerdem gebe es regelmäßige Treffen der Hausbewohner und im Gemeinschaftsraum wird vier Mal pro Woche von und für die Bewohner gekocht.

"Unser Anliegen soll ein Vorbild für andere Projekte sein. Wir wollen mit unserem Know-how andere, die ebenfalls das gemeinschaftliche Wohnen zum Ziel haben, dabei unterstützen, ihre Idee umzusetzen", betont Ranalder.

Auch Stammer sieht in "Horizonte" ein Vorbild: "Bei Ihnen sieht man immer Leute, die sich gegenseitig helfen. Das ist heutzutage selten, das macht mir Freude. Ich bin stolz darauf, Ihr Partner zu sein", so der Vorsitzende der "Familienheim".