Von Maria Stumpf

Heidelberg. Ein Knopfdruck verbindet im Notfall mit dem Rest der Welt – auch in Corona-Zeiten bietet der Hausnotruf der Hilfsorganisationen Sicherheit für Menschen, die alleine zuhause leben. Meist sind das Ältere, aber auch Menschen mit Behinderungen profitieren davon. "Unsere Kollegen kommen auch weiterhin an die Tür und bei Bedarf in die Wohnung", betont Christian Niesen, Koordinator Hausnotruf beim Deutschen Roten Kreuz Rhein-Neckar/Heidelberg. Die Nachfrage nach Anschlüssen steige stetig in diesen Tagen.

Der DRK-Kreisverband gilt mit rund 3000 Hausnotruf-Anschlüssen als größter Anbieter dieser Technik in der Region. Es funktioniert einfach: Das Teilnehmergerät ist mit einem hoch empfindlichem Mikrofon und leistungsstarkem Lautsprecher ausgerüstet und wird von DRK-Mitarbeitern am Telefonanschluss in der Wohnung installiert. Im Bedarfsfall kann man aber von jedem Punkt der Wohnung aus per Knopfdruck am Funkmelder eine direkte Verbindung zur Hausnotruf-Zentrale des DRK herstellen. Der Sender wird am Arm oder als Halskette getragen. Auch wenn die Hilfesuchenden zu schwach zum Sprechen oder von dem Teilnehmergerät zu weit entfernt sind, wird die Adresse identifiziert. Im Notfall macht sich dann ein Helferteam sofort auf den Weg.

Das Rote Kreuz habe wegen Corona zurzeit die üblichen technischen Kontrolltermine der Anlagen minimiert, aber unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schutzmaßnahmen würden weiterhin neue Anschlüsse verlegt, sagt Niesen. Denn auch unabhängig von der Gefahr, an Covid-19 zu erkranken, seien die meist älteren Nutzer des Hausnotrufs ja auf Hilfe im Notfall angewiesen. "Die Menschen stolpern auch in diesen Tagen über den Teppich und können nicht mehr alleine aufstehen." Und gerade jetzt steige auch die Unsicherheit bei Angehörigen und Freunden. "Denn sie können ja die Eltern oder Großeltern nicht besuchen und sich nicht richtig kümmern. Mit dem Hausnotruf wissen sie wenigstens, dass für den Notfall vorgesorgt ist."

Das DRK-Personal sei für das richtige Verhalten in Corona-Zeiten extra geschult worden. Verschärfte Hygienevorschriften und Mindestabstand sollten verhindern, dass die Bewohner bei einem Besuch Angst vor Ansteckungen haben müssten. "Wir haben auch Schutzkleidung und alles, was dazu gehört. Je nach Fall reichen aber oft auch Handschuhe und Atemschutzmasken." Die DRK-Hausnotruf-Zentrale bleibe "selbstverständlich" weiterhin rund um die Uhr jeden Tag erreichbar. "Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass hier immer weiter gearbeitet werden kann."