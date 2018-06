Heidelberg. (pol/rl) Mit einem Messer bedrohte ein 28-Jähriger einen Beamte der Bundespolizei in der Nacht zum Dienstag. Der betrunkene Rumäne klingelte gegen 1.30 Uhr an der Eingangstür des Dienstraum der Bundespolizei im Hauptbahnhof. Per Videoüberwachungsanlage sahen die Beamten, das er ein etwa 28 Zentimeter langes Küchenmesser in der Hand hielt und Stichbewegungen in Richtung der Tür machte. Über die Sprechanlage drohte er, dass er die Beamten töten werde.

Die Bundespolizisten versuchten den 28-Jährigen zu beruhigen und forderten ihn auf, das Messers wegzulegen. Der Forderung kam der Betrunkene jedoch nicht nach. Zeitgleich riefen die Beamten Unterstützung.

Wenige Minuten später trafen Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte vor Ort ein. Sie nährten sich dem Rumännen von hinten, sprachen ihn an und konnten ihn schließlich dazu bewegen, das Messer fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. Der 28-Jährige wurde gefesselt und auf die Wache im Hauptbahnhof gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille.

Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes von den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte in eine Psychiatrie eingeliefert.