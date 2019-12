Heidelberg. (pne) Seit drei Monaten ist die neue Haltestelle Hauptbahnhof in Betrieb. Doch bis die Großbaustelle wirklich abgeschlossen ist, dauert es noch. So ist die Bushaltestelle vor der Touristen-Information nach wie vor mit Warnbaken abgesperrt. An dem Abfahrtssteig wird derzeit noch gearbeitet, wie die Stadt auf RNZ-Anfrage mitteilte: "Es müssen noch der Strom für den Fahrkartenautomat und die Beleuchtung wieder eingerichtet, anschließend die Glaswände für den Unterstand gesetzt und das Pflaster verlegt werden."

Noch vor Jahresende soll der Unterstand den Fahrgästen wieder zur Verfügung stehen. Auch rund um die Haltestelle gehen die Arbeiten weiter: Im Gehwegbereich vor der Print-Media-Academy wird Anfang nächsten Jahres unter anderem ein weiterer Fahrleitungsmast installiert. Spätestens im Frühjahr soll die Großbaustelle dann endgültig Geschichte sein.