Heidelberg. (mf/rl) Zu einem Rettungseinsatz kam es am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr in Neuenheim an der Alten Brücke. Ersten Informationen zufolge trieb eine hilflose Person im Neckar, rief um Hilfe und konnte sich nicht selbst an Land retten. Ein Passant soll die Hilfeschreie gehört und die Person dann aus dem Wasser gezogen haben.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und des Rettungsdienstes rückten an. Die Person wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und kam in eine Klinik.