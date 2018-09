Bis Wieblingen führen vier Gleise von Mannheim in Richtung Heidelberg. Nur die letzten drei Kilometer bis zum Hauptbahnhof sind zweigleisig. Das möchte die Bahn in den nächsten Jahren ändern. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (dns) Der Schienenverkehr in Deutschland soll wachsen, neben Gütern sollen auch immer mehr Menschen von der Straße auf die Gleise wechseln. Doch vielerorts können gar nicht mehr Züge fahren, weil es die Strecken nicht zulassen. Deshalb wurde Ende 2016 der Bundesverkehrswegeplan 2030 auf den Weg gebracht. Und der wird auch direkte Auswirkungen auf Heidelberg haben, wie Stefan Geweke von der DB Netz AG jetzt im Stadtentwicklungs- und Finanzausschuss zeigte.

Denn darin steht, wie das Gleisnetz fit für die Zukunft gemacht werden soll. Dazu gehören auch die Pläne der Bahn, die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem S-Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen von zwei auf vier Gleise auszubauen. Dies sei bitter nötig, da die drei Kilometer lange Strecke "schon jetzt überlastet" sei, so Geweke.

Es komme deshalb häufig zu Verspätungen im Nahverkehr, auch sei ein weiterer Ausbau der Verbindungen zwischen Mannheim und Heidelberg deshalb derzeit nicht möglich. Sollten in den nächsten Jahren dann wie geplant die Passagierzahlen in den Zügen steigen, stoße man hier schnell an die Grenzen. Mit den vier Gleisen - sowie weiteren Maßnahmen im Korridor Mannheim-Karlsruhe - sei künftig vor allem ein Ausbau des Angebotes in Richtung Mannheim und Weinheim möglich. Zudem solle die Zuverlässigkeit erhöht werden.

Der Gleisausbau, der komplett vom Bund finanziert wird, steckt noch in der Planungsphase. Dennoch will die Bahn schon jetzt darüber informieren - zunächst mit der Anwesenheit von Geweke im Ausschuss, im Oktober dann zusätzlich mit Infos über ihr Bauportal. Im Oktober werden auch die ersten sichtbaren Vorarbeiten für die Gleiserweiterung durchgeführt. Mehrere Teams werden dann Bodenproben entnehmen und so den Baugrund untersuchen.

Bis tatsächlich mit dem Projekt begonnen wird, wird es aber wohl noch einige Jahre dauern. "Wir sind noch sehr am Anfang des Projektes", betonte Geweke, "Jahreszahlen zu nennen, wäre unrealistisch." Allein für die endgültige Planung würden aber wohl noch drei Jahre benötigt. "Und auch der Bau ist nicht ganz simpel. Er wird bei laufendem Betrieb erfolgen", versprach der Bahn-Mitarbeiter, "wir wollen Heidelberg ja nicht vom Verkehr abkoppeln."

Kein Problem dürfte es dagegen laut Heidelbergs Baubürgermeister Jürgen Odszuck mit den benötigten Grundstücken geben: "Aller Voraussicht nach stehen uns die Flächen zur Verfügung", betonte er im Ausschuss.