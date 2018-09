Nachdem Polier Gerno Schlemmer von der Firma Streib gemeinsam mit Dieter Schreibern von der Firma Altenbach den Richtspruch gesprochen hatte, blieb es ihm vorbehalten, ein frisch geleertes Weinglas in den Innenhof zu schmeißen. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Heidelberg-Bahnstadt. Mit hohem Tempo schreitet an der Ecke von Langem Anger und Da-Vinci-Straße das Bauprojekt "Meilen-Stein" voran, das der Bauherr selbst als Entstehung einer "kleinen Stadt in der Stadt" würdigt. Bauherr ist die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH), die hierfür Gesamtkosten in Höhe von 70 Millionen Euro zu stemmen hat.

Es ist der Preis für das "bislang vielfältigste Bauprojekt in der Bahnstadt", so GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski beim Richtfest. Auf nur einem einzigen Grundstück entstünden 185 Mietwohnungen ebenso wie eine Kindertagesstätte mit 50 Plätzen, ein Bürohaus mit fünf Etagen, 16 kleinteilige Gewerbeeinheiten, zwei Restaurants und ein privat geführtes Hotel mit 84 Zimmern.

Inspiriert worden sei dieses Bauvorhaben "von den Idealen der mittelalterlichen europäischen Stadt", so Bresinski. Die bis heute beliebten alten Städte zeichneten sich nämlich dadurch aus, dass die Menschen dort gleichzeitig wohnen, arbeiten, sich bilden und ihre Freizeit verbringen können und sich dabei auch treffen und kennenlernen.

Aus Sicht des GGH-Geschäftsführers ist es das, "was eine lebendige Stadt ausmacht und was die Bewohner solcher Quartiere schätzen". Unterm Strich sei der "Meilen-Stein", der in einem einzigen Bauabschnitt von 150 Mitarbeitern aus 30 Gewerken fertiggestellt werde, auch wirklich ein Meilenstein.

Wie er weiter berichtete, stammt der Entwurf vom Büro "Stephan Höhne Architekten" aus Berlin, wohingegen "Ernst² Architekten" die Ausführungsplanung mit einem Büro vor Ort übernommen haben. Rohbauer sei die Arbeitsgemeinschaft Altenbach und Streib aus Mannheim. Wo es möglich gewesen sei, betonte Bresinski, habe die GGH Firmen aus der Stadt und der Region mit den Bauleistungen beauftragt.

Neben einem ausdrücklichen Dankeschön an alle Beteiligten und dem erbetenen Segen für das Gebäude und seine künftigen Benutzer machte Peter Bresinski auch nähere Angaben über das eingesetzte Material.

Demnach bestünden die elf Gebäude aus mehr als der Hälfte der Stahlmenge, die die Stahlkonstruktion des Eiffelturms bilden. In konkreten Zahlen: fast 4000 Tonnen beim "Meilen-Stein" im Vergleich zu 7300 Tonnen beim Pariser Wahrzeichen. Bislang sind laut Bresinski für das Projekt rund 10.000 Pläne angefertigt worden.

Von diesen aktuell in der Ausführungsplanung genutzt würden 3000. Außerdem seien über 5000 Pläne vorausgegangen, hinzu kämen Pläne für das Baugesuch und die Werk- und Montageplanung. Gebaut werden elf fünfgeschossige Häuser, die sich um einen parkartigen Innenhof gruppieren.

Letzteren habe der Landschaftsarchitekt Wolfgang Roth aus Heidelberg nach dem Vorbild englischer Gärten entworfen. Die Eckgebäude weisen abgerundete Kanten und geklinkerte Fassaden auf. Entlang der Da-Vinci-Straße werde eine eingeschossige Kolonnade mit mittigem Torhaus integriert.

Die Wohnungsgrundrisse mit ein bis vier Zimmern sollen, brachte Bresinski das GGH-Ziel auf den Punkt, "Menschen in allen Lebenslagen ansprechen". Alle Wohnungen seien barrierefrei zugänglich, 43 auch im Inneren rollstuhlgerecht. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2019 geplant, die Vermietung beginne sechs Monate zuvor.

Für das Hotel und die Kindertagesstätte, so Bresinski, seien bereits Verträge geschlossen, wobei das Hotel von Johannes Arndt unter der Marke "Qube Hotel" geführt werde. Die Kita werde von den Kinderzentren Kunterbunt betrieben.

Auch für die Büroflächen, die Geschäfte und die Restaurants würden bereits Mieter gesucht. "Wir hoffen", beendete Bresinski seine Richtfestansprache, "dass alle, die unseren ‚Meilen-Stein‘ errichten, das Gefühl haben, zu einem außergewöhnlichen Bau und Quartier beizutragen."