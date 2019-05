Von Arndt Krödel

Heidelberg. Nur noch ein paar Mal schlafen, dann ist es wieder soweit: Am Samstag, 18. Mai, geht es um die Krone des "europäischen Liedes", besser bekannt als "Eurovision Song Contest" (ESC), der im israelischen Tel Aviv seine 64. Ausgabe erlebt. Die Vorentscheide starten schon heute.

Millionen werden beim Finale am Samstag vor dem Bildschirm bei der Punktevergabe mitfiebern, ob es wieder mal heißt "Germany zero points" - denn solche Pleiten hat es in der Vergangenheit oft genug gegeben. Aber natürlich auch ansehnliche Platzierungen und sogar zwei Triumphe mit den Sängerinnen Nicole und Lena. In 63 Jahren - der Start erfolgte am 24. Mai 1956 im schweizerischen Lugano; der Contest lief bis 2001 in Deutschland unter dem französischen Namen "Grand Prix Eurovision de la Chanson" - ist allerhand teils bizarrer Stoff zusammengekommen, über den es sich lohnt zu berichten.

Mit seinem Vortrag "Der Eurovision Song Contest als musikalische Geschichte" unternahm der Bochumer Musikwissenschaftler Prof. Martin Lücke in der Seniorenresidenz Augustinum im Emmertsgrund auch anhand etlicher Musikbeispiele vom Band eine vergnügliche und gut strukturierte Tour d’Horizon aus deutschem und aus europäischem Blickwinkel. Nicht jeder dürfte sich vor allem an die frühen Jahre erinnern, nicht nur, weil er oder sie da noch gar nicht auf dieser Welt war. Denn bei dem deutschen ESC-Beitrag "Telefon, Telefon", 1957 von der aparten Margot Hielscher in Frankfurt dargeboten, bemerkte eine ältere Dame im Publikum: "Daran erinnere ich mich nicht mehr." Damals wurden die Punkte von den nationalen Jurys erstmals offen vergeben, und Hielscher landete mit acht Punkten auf Platz vier.

"Nur Lieder, die ganz Europa begeistern, haben die Chance auf einen Sieg", sagt Lücke. Bei dem Ralph-Siegel-Song "Ein bisschen Frieden" schien das der Fall gewesen zu sein. Mit ihm gewann die damals 17-jährige Nicole 1982 den ESC, zum ersten Mal für Deutschland, weil sie wohl eine Grundangst der damaligen politischen Situation ansprach. Vorher waren deutsche Erfolge eher Mangelware. Allerdings erreichte die Halb-Engländerin Ireen Sheer 1978 in Paris mit dem Titel "Feuer" immerhin den sechsten Platz. Kostprobe des wertvollen Textes gefällig? "Feuer, Feuer/brennt nicht nur im Kamin/Feuer, Feuer/brennt doch auch in mir drin/und es wird heißer und heißer durch Deine Liebe". "Ich find die Nummer eigentlich ganz gut", bekannte der Musikwissenschaftler.

Mit den (wohl mongolischen Kriegerhorden nachempfundenen) martialischen Ausrufen "Hu ha, hu ha" leitete die von Ralph Siegel produzierte Popgruppe Dschinghis Khan ihren gleichnamigen Song ein, der 1979 in Jerusalem auf Platz vier landete. Etwas mehr Niveau durfte schon sein: Katja Ebstein gewann mit "Theater" ein Jahr später den zweiten Platz - und startete fortan eine Bühnenkarriere. Es sollte dann noch drei Jahrzehnte bis zum zweiten ESC-Sieg Deutschlands dauern, den die Hannoveranerin Lena 2010 mit "Satellite" davontrug. Viele internationale Karrieren begannen mit dem Erfolg im Eurovisions-Wettbewerb. So sang Udo Jürgens für Österreich 1966 in Luxemburg, unvergessen, den von ihm selbst komponierten Titel "Merci, Chérie". Bei der Wertung, erzählt Martin Lücke, stürzte Jürgens als Nervenbündel aus dem Saal, weil er es vor Spannung nicht mehr aushielt. Es wurde die Nummer eins. Der Text war zum Dahinschmelzen: "Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück/denn kein Meer ist so wild wie die Liebe ..."

Natürlich darf Abba mit "Waterloo" in der ESC-Siegerchronik nicht fehlen - das war 1974. Und auch nicht Johnny Logan mit dem Schluchzer "Hold Me Now", Gewinner 1987, nachdem der Ire schon 1980 mit dem Song "What’s Another Year" erfolgreich war. Als aufgetakelte Diva mit Vollbart trat der Österreicher Conchita Wurst alias Tom Neuwirth 2014 in Kopenhagen auf und triumphierte mit dem Titel "Rise Like a Phoenix", einem Plädoyer für die Toleranz gegenüber dem Anderssein. Das Geheimnis dieses Songs liegt laut Lücke darin, dass er auch in einem James-Bond-Film hätte laufen können: "Der Song war einfach gut."

Vieles musste der Referent aus Zeitgründen weglassen, was die Augustinum-Bewohnerin Helga Guitton vor allem im Hinblick auf Vicky Leandros’ Chanson "L’amour est bleu" bedauerte, Platz vier 1967. Guitton, Ex-Moderatorin von Radio Luxemburg, hatte 1973 den Eurovisionswettbewerb im gleichen Land moderiert. Übrigens, Lücke hat auch einen Tipp für den 18. Mai: "England wird gewinnen."