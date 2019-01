Heidelberg. (luh) Die Weihnachtszeit ist vorbei, der Rutsch ins neue Jahr überstanden und die ersten Weihnachtsgeschenke haben bereits den Weg in den Keller gefunden. Jedes Jahr ist es das Gleiche: Gut gemeinte Präsente, mit denen man aber nichts anfangen kann, sammeln Staub an oder werden nach den Feiertagen im nächsten Kaufhaus umgetauscht.

Doch Greenpeace hat eine Lösung: Geschenke tauschen. Am Wochenende lud die Umweltorganisation zur "Tauschparty" ins Welthaus ein. Dort konnten die Besucher Geschenke, die ihnen nicht gefallen oder die sie nicht gebrauchen können, mitbringen - und sich dafür etwas aussuchen, das andere gebracht hatten. Aus dem Messer-Set wurde so die Körpercreme und aus der Blumenvase ein Kalender. "Besonders witzig fanden wir einen Abreißkalender mit den besten Witzen fürs Klo - der wird seinem neuen Besitzer viel Spaß bereiten", berichtet Janina Hornig von Greenpeace. Schließlich ging es bei der Party genau darum: anderen eine Freude zu machen. Familien, Senioren und Studenten brachten insgesamt mehr als 100 Gegenstände mit - und jeder konnte etwas mit nach Hause nehmen, an dem er Freude hat. Geschenke, die keinen neuen Besitzer fanden, spendet Greenpeace jetzt an gemeinnützige Organisationen.