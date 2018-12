Das Gemeindezentrum der Melanchthongemeinde in der Heinrich-Fuchs-Straße soll in Erbpacht abgegeben werden. Fotos: Rothe

Von Inga Jahn

Heidelberg. Viele Fragen, viele Lösungsansätze und so einige Ungewissheiten beschäftigen die evangelische Melanchthongemeinde in Rohrbach. Denn schon Anfang 2020 soll das Grundstück in der Heinrich-Fuchs-Straße 22 in Erbpacht in neue Hände gegeben werden - weil die Evangelische Kirche ihre finanziellen Lücken stopfen muss. Doch was passiert dann? Wo soll dann Gottesdienst gefeiert und das Pfarrbüro untergebracht werden, wo soll die Gemeinde in Zukunft Raum für Feste, Veranstaltungen und wöchentliche Treffen bekommen? Eines ist klar: Vieles wird sich ändern. Wie es gehen soll, darüber sprach Pfarrerin Sibylle Baur-Kolster im Rahmen einer Gemeindeversammlung am Sonntag ganz offen mit den anwesenden Gemeindemitgliedern.

Rund 100 Interessierte waren zur Versammlung gekommen, in der über mögliche Lösungen für die Kirchengemeinde diskutiert wurde.

Zunächst eine eher ernüchternde Feststellung: Daran, dass das jetzige Gemeindezentrum in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung steht, wird sich nichts ändern. Es bedürfe also einer Suche nach Alternativen, die sich "mehr als schwer" gestalte. Langfristig werde zum jetzigen Zeitpunkt eine ökumenische Lösung in Betracht gezogen: Der Ökumenekreis, bestehend aus Mitgliedern der Melanchthongemeinde, der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Thomas und der katholischen Gemeinde St. Johannes, entwarf die Idee einer "Mietlösung" in den geplanten sowie bereits existierenden Räumen der katholischen Gemeinde.

Pfarrerin Baur-Kolster verdeutlichte ihren Standpunkt im Hinblick auf die ökumenische Lösung deutlich: "Das bedeutet nicht, dass wir irgendwo Unterschlupf suchen, sondern das ist die Zukunft von Kirche im Allgemeinen und so auch von unserer Gemeinde." Eine Zusammenarbeit zwischen Katholiken und Protestanten ist nach Baur-Kolster eine "Chance, um Unterschiede wieder zu erkennen und um einen festen und beständigen Platz in der Gesellschaft zu finden", so die Pfarrerin. Wann, wie und in welchem Rahmen diese Lösung jedoch umgesetzt werden könne, sei unklar, weshalb aufgrund des enormen zeitlichen Drucks eine Übergangslösung gefunden werden müsse.

"Wir werden hier schon eine Lösung finden", lautete der Tenor der anwesenden Gemeindemitglieder. Aber doch zeigten viele der rund 100 Anwesenden deutlich ihren Unmut über die Unklarheiten: "Wir bekommen hier die Brühe nur so über den Kopf geschüttet", "Da fehlen mir die Worte" und "Wir werden hier einfach enteignet", lauteten einige der Kommentare zu der Verpachtung des Gemeindezentrums. Wichtig sei - besonders während der Zeit des Übergangs -, darauf zu achten, dass "das Tolle unserer Gemeinde und vor allem unser Charakter nicht verloren gehen", wie ein Zuhörer sagte. Die Räumlichkeiten, in denen mindestens übergangsweise Pfarrbüro und Gemeindezentrum Platz finden müssten, ließen sich nicht finden wie Sand am Meer. "Wenn Sie irgendetwas finden oder von Räumlichkeiten wissen, die eine Fläche zwischen 150 und 200 Quadratmetern bieten und im Ortskern Rohrbachs gelegen sind, dann wenden Sie sich sehr gerne an unsere Gemeinde", rief Baur-Kolster die Gemeindemitglieder und die Öffentlichkeit zur Unterstützung auf. Momentane Alternativansätze könnten Räumlichkeiten im Bethanien-Lindenhof oder freistehende Räumlichkeiten in der Nähe der Straßenbahnstation "Rohrbach Markt" bieten, jedoch seien beide Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen verbunden.

"Wichtig ist uns bei der Suche nach Übergangs- und Dauerlösungen, dass die Räumlichkeiten barrierefrei sind und in der Ebene Rohrbachs liegen", teilte die Pfarrerin mit, denn die Gemeinde wolle weiterhin präsent und zugänglich für jeden sein.

Eine freudige Nachricht konnte Heiko Theißen, Mitglied des Ältestenkreises der Gemeinde, aber zum Abschluss doch verkünden, denn die bis jetzt vakante zweite Pfarrstelle der Gemeinde soll zu einem noch ungeklärten Zeitpunkt neu besetzt werden. "Da uns keine Bewerbungen auf die zweimalige Ausschreibung der Stelle erreichten, lag es nun am evangelischen Oberkirchenrat, einen Kandidaten vorzuschlagen", so Theißen.

Dann sei die Meinung der Gemeinde gefragt: Der Kandidat werde am Sonntag, 13. Januar 2019, im Gottesdienst mit anschließender Gemeindeversammlung vor-stellt. "Dann liegt es an der Gemeinde und dem Ältestenrat, darüber zu entscheiden, ob die Stelle durch den vorgeschlagenen Kandidaten besetzt wird", erklärte Theißen.