Von Anica Edinger

Heidelberg. In den letzten Monaten hat sich bei Marco Panzini viel Wut angestaut – sehr viel. Er ist Gastronom in der Altstadt, betreibt das beliebte Burgerrestaurant "Joe Molese" in der Steingasse – und darf seit Mitte November in seinem Laden keine Gäste mehr bewirten. Er und sein Team haben deshalb, wie so viele Gastronomen, ein Liefergeschäft auf die Beine gestellt. Und das laufe auch in Lockdown-Zeiten eigentlich recht gut, sagt Panzini gegenüber der RNZ. Eigentlich. Denn der Gastronom hat immer wieder Ärger mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt. Zuletzt am Montagabend.

Einer seiner Fahrer fuhr vor den Laden in der Steingasse, um das auszuliefernde Essen einzuladen. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Denn Lieferverkehr in der Fußgängerzone ist nur bis 11 Uhr mit entsprechender Genehmigung gestattet. Seit einem halben Jahr versucht Panzini nun schon, solch eine Genehmigung auch für den Rest des Tages zu bekommen. Vergebens. "Wir sind im sechsten Monat Lockdown", sagt Panzini, "seit Monaten weise ich die Stadtverwaltung auf die Problematik mit den Lieferfahrzeugen hin." Er habe zig Mails geschrieben, doch nie eine Antwort bekommen.

Zuletzt sprach er mit Oberbürgermeister Eckart Würzner persönlich – am 25. März, als das Stadtoberhaupt öffentlichkeitswirksam drei verschiedene Gastronomen in der Altstadt besuchte, um über deren Sorgen und Nöte zu sprechen. Panzini nahm sich Würzner bei der Gelegenheit zur Seite, erklärte ihm, dass Gastronomen in der Fußgängerzone dringend die Genehmigung bräuchten, dass Autos, die Essen zum Ausliefern befördern, direkt vor die Restaurants fahren dürfen. Laut Panzini habe Würzner das auch sofort eingesehen – und versprochen, dass das Problem schnell und unbürokratisch behoben werde.

Auch seine "Entourage", wie es Panzini ausdrückt, darunter der städtische Wirtschaftsförderer Marc Massoth, habe zustimmend mit dem Kopf genickt. Fast vier Wochen ist das nun her. "Ich habe noch gescherzt, dass ich hoffe, dass die Genehmigung nicht erst kommt, wenn die Gastronomie wieder öffnen darf und das Liefergeschäft vorbei ist", berichtet Panzini. Mittlerweile glaubt er, dass es tatsächlich genau so kommen könnte. Denn passiert ist seit dem Gespräch mit dem OB – nichts. So richtig fassen kann Panzini das nicht. "Wir sind im sechsten Monat Lockdown, und die Stadtverwaltung hat es noch nicht geschafft, diese Genehmigung auszustellen. Da fällt man doch vom Glauben ab", sagt er.

Wenn die Verwaltung in der Pandemie mit einem akuten Problem konfrontiert werde, könne man das doch nicht einfach ein halbes Jahr lang unbearbeitet liegenlassen. "In solchen Zeiten, wo wir eigentlich alle zusammenhalten müssen, ist das unfassbar." Von der von der Stadtspitze viel beschworenen "Ermöglichungskultur", wie sie in Heidelberg seit der Pandemie in aller Munde sei, könne man jedenfalls nicht reden.

Und was sagt die Stadt zu den Vorwürfen? Knapp heißt es von einem Pressesprecher am Dienstag aus dem Rathaus: "Die Stadt Heidelberg wird in Kürze eine Lösung vorstellen, die für alle betroffenen Gastronomiebetriebe gelten wird, und diese Regelung auch den Betrieben mitteilen." Wann genau, bleibt offen.