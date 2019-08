Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Wer bei "Barcamp" an Zeltlager oder Cocktails denkt, liegt falsch: Hier geht es nicht ums Faulenzen, sondern um Austausch und Vernetzung und das ganz ohne vorgefertigtes Programm: "Bei uns gestalten die Teilnehmenden ihr Programm selbst", erklärt Melanie Skiba, die das diesjährige Barcamp Rhein-Neckar gemeinsam mit zwölf weiteren Ehrenamtlichen organisiert.

Beim Barcamp kann jeder einen Vortrag halten oder einen Workshop anbieten - vorausgesetzt man findet am Barcamp-Wochenende vom 7. bis 8. September genügend Zuhörer: Sobald mindestens ein weiterer Teilnehmer Interesse zeigt, steht einer erfolgreichen Session in einem der Räume des Kulturzentrums Dezernat 16 eigentlich nichts mehr im Weg. Worum es in der Session geht, bleibt jedem selbst überlassen, thematisch gibt es keine Vorgaben. Das hat in den vergangenen Jahren für eine große Vielfalt gesorgt: Neben Vorträgen zu Patientenverfügung, Müllvermeidung und Feminismus gab es auch Workshops zu Webentwicklung, ein Stimmtraining oder ein Schnupperkurs in Meditation. Die Vorstellung von neuen Initiativen findet hier ebenso Platz wie der Erfahrungsbericht eines Autisten, ein Whiskey-Tasting oder eine spontane Stadtführung.

Um hier einen Vortrag zu halten oder eine Diskussionsrunde anzustoßen, muss man kein Experte auf dem Gebiet sein. "Es ist eine interaktive Konferenz, es geht darum, gegenseitig voneinander zu lernen", erklärt Adrian Yass. Der gegenseitige Austausch und eine Kommunikation auf Augenhöhe sollen hier im Vordergrund stehen. Nur Zuhören ist aber auch erlaubt, wie Valentin Bachem klarstellt: "Wir wünschen uns, dass jeder in irgendeiner Form teilnimmt, aber das heißt nicht, dass jeder einen Vortrag halten muss."

In der Regel dauern die Sessions jeweils 45 Minuten, morgens wird gemeinsam ein neuer Session-Stundenplan für den Tag angelegt, der dann auch online einsehbar sein wird. Jeder entscheidet selbst, welche Vorträge oder Workshops er besuchen möchte. Falls eine Session mal nicht gefällt, ist wechseln ausdrücklich erwünscht, so Bachem: "Schließlich soll das ganze ja auch Spaß machen."

Verköstigt werden die Teilnehmer mit einem veganen Catering. Dabei achtet das Organisationsteam auf Nachhaltigkeit. "Das hat natürlich auch einen gewissen Vorbildcharakter für andere Veranstaltungen", findet Bachem. Zudem gibt es vor Ort eine kostenlose Kinderbetreuung. "Wir möchten jedem den Zugang zum Barcamp ermöglichen, unabhängig von der persönlichen - oder auch finanziellen - Situation", betonen die Veranstalter. Dieses Konzept findet sich auch bei den Tickets wieder, die nach dem "Zahl was du kannst"-Prinzip zu haben sind. So kann man zwar auch kostenlos teilnehmen, aber auch Fördertickets erwerben und das Projekt als Sponsor oder mit einer Spende unterstützen.

Info: Noch gibt es freie Plätze für das Barcamp. Tickets gibt es online unter: https://pretix.eu/bcrn/2019/