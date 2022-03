Das ehemaligen Gefängnis "Faule Pelz" in der Heidelberger Altstadt. Archivfoto: Dagmar Welker

Heidelberg. (hob) Der Streit um das ehemalige Gefängnis "Fauler Pelz" geht weiter. Das Landessozialministerium möchte daraus einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter machen, die Stadt lehnt dies ab – und droht, die Arbeiten per Verfügung einzustellen. Nun gab es ein Treffen vor Ort, "auf Arbeitsebene", wie es von beiden Seiten heißt. "Die Begehung hat aus Sicht der Stadt klar bestätigt, dass für die Arbeiten ein Bauantrag gestellt werden muss", betont ein Stadtsprecher. Eine Ministeriumssprecherin sprach von "offenen Fragen, die geklärt werden müssen." Man bleibe in Kontakt.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 19.40 Uhr

Stadt Heidelberg stellt Ultimatum ans Land

Heidelberg. (jus) Im Streit um die künftige Nutzung des ehemaligen Gefängnisses "Fauler Pelz" in der Altstadt stellt die Stadt Heidelberg dem Land Baden-Württemberg nun ein Ultimatum. Die Stadt fordert das Land auf, bis zum 3. März einen konkreten Maßnahmenplan mit allen geplanten Eingriffen im Innen- und Außenbereich vorzulegen und bis dahin alle Arbeiten einzustellen. Wie ein Sprecher der Stadt betonte, handelt es sich dabei um eine "bestimmte Aufforderung", jedoch noch um keine formelle Einstellungsverfügung. Diesen Schritt behalte man sich vor.

Der Streit um den "Faulen Pelz" geht damit in die nächste Runde. Während das baden-württembergische Sozialministerium einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter für das frühere Gefängnis vorsieht, ist die Stadt strikt gegen diese Pläne und will das Gebäude für universitäre Zwecke nutzen. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner, man gehe davon aus, dass für die vom Land geplante Nutzung umfassende Baumaßnahmen nötig seien.

"Das Gebäude wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, eine Unterbringung darin ohne umfassende Sanierung möchte man doch wohl keinem kranken Menschen zumuten", sagte Würzner. Das Land habe aber bislang keinen Bauantrag gestellt. "Es braucht eine Baugenehmigung. Das ist geltendes Recht, das wir als Kommune umsetzen", so Würzner. Und er kündigte erneut an: "Wir stellen die Baumaßnahmen ein, wenn wir sehen, dass an dem Gebäude etwas gemacht wird."

Das Land hingegen spricht lediglich von kleinen Ausbesserungsarbeiten und hat der Stadt eine entsprechende Stellungnahme zukommen lassen. Doch diese reicht der Stadt nicht aus, da nach wie vor keine Planung inklusive detaillierter Maßnahmenbeschreibung vorliege. "Wir kriegen immer nur die Infos über die Presse und das Land, dass keine Baumaßnahmen stattfinden – aber wir brauchen halt die Pläne", sagte Würzner. Ohne diese Unterlagen sei keine fundierte Einschätzung aus bau- und denkmalfachlicher Sicht möglich. Zudem müssten aufgrund der historischen Bausubstanz des Gebäudes die Arbeiten durch wissenschaftliche Restauratoren begleitet werden.

Der Gemeinderat hat im Dezember 2021 einem Beschluss zugestimmt, den "Faulen Pelz" der Universität zur Verfügung zu stellen. Ein Maßregelvollzug steht aus Sicht der Stadt im klaren Widerspruch zur Planungshoheit der Kommune.