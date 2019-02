Die Uni will auf einem Teil des Hofes am Faulen Pelz - er soll öffentlich zugänglich werden - einen Neubau errichten. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Nun äußern sich auch die Grünen zu den Plänen der Universität in Sachen "Fauler Pelz": Ihre Gemeinderatsfraktion setzt sich für ein öffentlich zugängliches Areal in dem ehemaligen Gefängniskomplex ein. Das Gelände solle "als grüne Insel im Kern der Altstadt dienen". Dem müsse eine Nutzung durch die Universität aber nicht entgegenstehen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Damit sind ihre Forderungen nicht ganz so "radikal" wie die von der Altstadt-CDU und von FDP/FWV, die von der Uni gänzlich neue Konzepte gefordert hatten.

Stadträtin Luitgard Nipp-Stolzenburg findet: "Am Faulen Pelz kann beides möglich sein, Büros der Uni und öffentliche Nutzung. Dafür dürfen die Freiflächen aber nicht zugebaut, sondern müssen aufgewertet werden. Das würde zwar unter Umständen etwas weniger Büros für die Uni bedeuten, könnte aber dafür sorgen, dass am Faulen Pelz ein Ort entsteht, an dem Uni und Stadt zusammenkommen. Wir könnten uns hier eine Kombination aus einer Nutzung für Institute und einer öffentlichen Begegnungsfläche, zum Beispiel mit einem Café mit Außenbereich, vorstellen."