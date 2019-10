Heidelberg. (dns) Vor allem im Sommer stehen täglich hunderte Fahrräder vor der Unibibliothek (UB) - deutlich mehr als es Abstellplätze gibt. Doch wie kann die Lage verbessert werden? Oberbürgermeister Eckart Würzner sieht vor allem das Land in der Pflicht: "Das ist Ziel- und Quellverkehr durch die Uni", so das Stadtoberhaupt. Dass die Stadträte im Verkehrsausschuss darüber diskutieren wollten, Parkplätze in der Grabengasse durch Radabstellplätze dauerhaft zu ersetzen, sei deshalb "nicht akzeptabel".

Das hatten die Grünen gefordert: "Das wäre unserer Ansicht nach die kostengünstigste und schnellste Variante, mehr Fahrradabstellplätze zu schaffen", erklärte deren Rat Christoph Rothfuß. Zumal die Parkplätze derzeit durch die Baustelle ohnehin nicht nutzbar seien. Solange das so ist, will auch der Rest des Ausschusses dort Fahrradständer aufstellen lassen - aber nicht dauerhaft: "Auch die Anwohner brauchen ihre Parkmöglichkeiten", betonte Larissa Winter-Horn ("Die Heidelberger") und forderte, dort nach Ende der Baustelle auch wieder Auto-Parkplätze einzurichten. Bis dahin könnten jedoch Radständer dort angebracht werden, die derzeit ohnehin auf dem Bauhof der Stadt lägen, bot Baubürgermeister Jürgen Odszuck an.

Geht es nach Würzner, kann der zusätzliche Platz für Fahrräder dauerhaft aber nur auf einer Fläche der Uni entstehen. Er denkt da - neben dem Innenhof der UB - vor allem an die Tiefgarage in der Sandgasse. Die stehe ohnehin "immer halb leer". Dort könne man wunderbar ein Fahrradparkhaus einrichten mit einer überirdischen Annahmestelle. Dann müsse auch niemand in die Tiefgarage einfahren. Das Land hatte kürzlich eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob auch im Innenhof der UB Fahrradabstellplätze geschaffen werden können. Dann könnte dort jedoch nicht wie ursprünglich geplant ein neuer "Lernort" entstehen.