Von Julia Lauer

Heidelberg. Aus Badestuben wurden Arbeitszimmer, und zwischen den einstmals gekachelten Wänden zogen Diensträume ein: 1967 bezog das Amt für öffentliche Ordnung sein Quartier in der Vangerowstraße im Stadtteil Bergheim. Aber das städtische Dienststellenschild prangte fortan nicht einfach an irgendeinem Gebäude, sondern am ehemaligen Radium-Solbad. "Die Badekabinen, in denen früher Wannen standen, wurden fortan von der Verkehrs- und von der Gewerbeabteilung und von Zivilschutz und Polizeirecht belegt", erinnert sich Rudi Lerche, der in dem Gebäude als Angestellter tätig war.

Auf dem Gelände unweit des Flussufers war 1918 eine Radiumsolquelle gefunden worden und eine Zeit lang hatte die Stadt von einem Dasein als Kurstadt geträumt. Aber das war damals schon Geschichte, und lange Jahre hatte das ehemalige Kurbad leergestanden. "Es war Oberbürgermeister Reinhold Zundel, mein Chef, der das Bad zur Behörde umbauen ließ", erinnert sich Lerche. Die Abteilungen des Amtes, die zuvor an vier Stellen in der Stadt untergebracht waren, waren nun unter einem Dach vereint. Damit wollte die Stadt Kosten sparen, vor allem bei der Miete.

Die Fassade des Gebäudes blieb stehen, im Inneren tat sich einiges. "Zundel richtete eines der ersten Großraumbüros in Deutschland ein", blickt Lerche zurück. Mehr Effizienz und kürzere Wege: Die Inspiration dazu sei dem Stadtoberhaupt auf einer Amerika-Reise gekommen. Rund 30 Mitarbeiter arbeiteten fortan in einem einzigen langgezogenen Raum. Hier war das Melde- und Passamt untergebracht. "Die Fensterfront verhalf dem Großraumbüro zu Tageslicht und einer hellen Atmosphäre", sagt Lerche. Der Blick hinaus fiel auf einen malerischen Garten, wie das Foto zeigt, das er seinerzeit mit seiner Kodak Retina aufnahm. "Der Lehrer Kurt Huber von der Wilckensschule hatte ihn mit seinen Schülern im Jahre 1972 angelegt."

Doch trotz alledem: Für die Mitarbeiter war das Großraumbüro gewöhnungsbedürftig. "Es ist eben immer etwas los in einem Großraumbüro", kommentiert Lerche den damaligen Arbeitsalltag seiner Kolleginnen und Kollegen. Als Leiter der Abteilung für Polizeirecht hatte er ein Einzelzimmer – vielleicht war das sein Glück. "Im Großraumbüro zu arbeiten, lag nicht jedem", beobachtete Lerche. Nicht nur das Mobiliar sei Geschmackssache gewesen, damals habe man auch noch im Büro geraucht, und Ruhe fand man dort nicht. "Ich musste manch einen Streit schlichten", erzählt er. Etwa wegen des Rauchens. Aber einmal auch nur deshalb, weil sich ein Kollege zur Provokation mit einer Pfeife an den Schreibtisch gesetzt hatte – sie war gar nicht an. Und einmal sei ein älterer Kollege gegen zwölf Uhr mittags in Lerches Büro gekommen. "Ich kann nicht mehr, ich gehe nach Hause, ich kann den Lärm nicht mehr ertragen", klagte er.

Aber auch fröhliche Momente gab es damals in jenem Großraumbüro, von dem längst nichts mehr übrig ist. Ab dem Jahr 2000 wurde das Amt zum Bürogebäude umgebaut, wobei auch Wohnungen entstanden. Ins Untergeschoss zog später eine Kindertagesstätte ein. Damals, zu Zeiten des Großraumbüros, sei dort ausgiebig Fasching gefeiert worden, erinnert sich der ehemalige Abteilungsleiter. Er war dekoriert, die Mitarbeiter erschienen mit Pappnasen und tanzten zwischen den Schreibtischen eine Polonaise. Den geräuschempfindlichen Kollegen hätte das wohl endgültig in die Flucht geschlagen. Aber das Spektakel musste er nicht mehr ertragen: "Zu dem Zeitpunkt war der schon in Pension."

