Von Jonas Labrenz

Ein ganz normaler Medizinstudent sei er, sagt Obada Alhalabi über sich selbst: Er lernt viel, spielt gerne Fußball und reist an den Wochenenden durch Deutschland. Und er ist syrischer Staatsbürger mit einem Studentenvisum. Für den Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) ist Alhalabi dagegen alles andere als normal: Erst kürzlich verlieh er ihm seinen "Preis für ausländische Studierende", weil der 23-Jährige nicht nur sein erstes Staatsexamen mit der Bestnote bestand, sondern sich dabei noch vorbildlich für seine Kommilitonen engagiere.

Und dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr: Alhalabi packte alles zügig an. Sein nahezu perfektes Deutsch lernte er erst 2012 in Braunschweig, an der Technischen Universität und bei seinem ältesten Bruder, der damals dort lebte und heute in Celle als Arzt arbeitet. Ein Jahr später schon konnte er sein Medizinstudium in Heidelberg aufnehmen, ist mittlerweile im neunten Semester und schreibt gerade seine Doktorarbeit am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Gleich zu Beginn des Studiums engagierte er sich in der Fachschaft und gründete gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder 2014 die "Heidelberger Initiative für Integration im Medizinstudium" (HEIIM), eine Art erweiterte Neuauflage des "Arbeitskreises Internationaler Studierender" (AKIS). "Es ist wichtig, dass internationale Studierende sich engagieren", betont Alhalabi.

Neben den sprachlichen und fachlichen Schwierigkeiten machte dem 23-Jährigen vor allem die fehlende Wahrnehmung der internationalen Studenten zu schaffen. Dabei würden sie in der Medizin in Heidelberg etwa ein Zehntel aller Studenten ausmachen. Mit eingerechnet sind da auch die, die sich als internationale Studenten verstehen, weil sie beispielsweise bis kurz vor dem Schulabschluss im Ausland gelebt haben, mit dem deutschen Abitur allerdings nicht als Ausländer gelten.

Die von ihm gegründete Initiative bietet den Fremden nun einen "Wegweiser", vernetzt sich mit anderen Universitäten, um sich auszutauschen und organisiert Informationsveranstaltungen. Auch das "Heidelberger Tutorium für internationale Medizinstudenten" (HeiTiMed) der Uniklinik haben Alhalabi und seine Mitstreiter verbessert: "Mit meinem Zwillingsbruder haben wir das ausgeweitet", sagt er. Das sei wichtig: "Die schriftlichen Prüfungen gehen ja meist irgendwie, aber mündliche Prüfungen sind eine besondere Hürde", so der 23-Jährige. Deshalb werden die nun im Tutorium simuliert und geübt. "Das ist echt eine sehr tolle Sache", freut sich Alhalabi. Daneben übernimmt er bis heute die Rolle des Koordinators für die Übersetzer in der Ambulanz in Patrick-Henry-Village (PHV): "Ich stelle dort sicher, dass an jedem Tag ein Dolmetscher für jede Sprache da ist". Ebenfalls beteiligt ist er am Projekt "Students4PHV", bei dem Studenten die Ärzte der Ambulanz unterstützen und dort hospitieren.

Vieles hat Alhalabi bereits in Angriff genommen, seit er hier ist. "Das alles zusammen hat wohl dazu geführt, dass ich den Preis bekommen habe - was sehr süß ist", schließt er. Vorgeschlagen hatten ihn die muslimische Studierendengruppe und die medizinische Fakultät. Dass der DAAD ihn nun auszeichnete, freut ihn sehr: "Der Preis ist eine schöne Bestätigung, dass man bei den Projekten unterstützt wird."

Jetzt hat er sich erst einmal ein halbes Jahr freigenommen. Das hat allerdings mehr mit seiner Dissertation und weniger damit zu tun, dass er zu wenig Freizeit hat. Seit er hier ist, reist er an Wochenenden, spielt Fußball, lernt Sprachen und debattiert für sein Leben gern - allerdings nur auf Englisch. Nach Arabisch, seiner Muttersprache, fühlt er sich noch am sichersten im Englischen, der Unterrichtssprache seines Gymnasiums in Kuwait. Französisch stand auch auf dem Stundenplan, ein wenig Italienisch und Türkisch lernte er hier. "Es war ein Traum meiner Mutter, viele Sprachen sprechen zu können", erinnert sich Alhalabi, der heute sechs davon spricht. Seine Eltern wanderten noch vor seiner Geburt aus, weil sie in Syrien keine gute Zukunft sahen: "Sie wollten uns mehr Perspektiven eröffnen", so der 23-Jährige. Auch seine drei Brüder haben die Chancen genutzt und sind, wie die Eltern, Mediziner.

Ob es für ihn auch eine Perspektive wäre, Deutschland wieder zu verlassen? Wenn es nicht anders ginge, schon, doch am liebsten wolle er bleiben: "Ich bin ja hier reif geworden", erklärt er. Besonders seine erste Wahl zum Studierendenrat ist ihm dazu in Erinnerung geblieben. "Es war sehr süß, Studenten zu wählen." Mit demokratischer Praxis kam Alhalabi erst in Deutschland in Kontakt. Zur Bundestagswahl diskutierte er mit Freunden und Kommilitonen, "und keiner hat uns gesagt ‚Das geht euch nichts an, das ist nicht euer Land‘", erinnert sich der 23-Jährige. "Das ist echt voll cool, das ist, warum ich Deutschland mag." Nicht zuletzt würden hier auch Anstrengungen belohnt, würde nach Recht und Gesetz entschieden und nicht nach familiärer Verbundenheit oder Beziehungen. In anderen Ländern sei das anders: "Manchmal ist man auf Ewigkeit verdammt", erzählt er.

So wollte Alhalabi lange Jurist werden, doch zwei Gründe haben ihn dann doch davon abgehalten: Einerseits biete das Medizinstudium eine hohe Arbeitsplatzsicherheit, andererseits "deckt Medizin eine Spannbreite ab, die man selten findet". Seine Facharztausbildung möchte er vielleicht in der Neurochirurgie machen, "ob ich so ruhige Hände habe, weiß ich aber noch nicht", schmunzelt er. Für die praktische Ausbildung will er auf jeden Fall bleiben: "Ich will dem Land auch etwas zurückgeben", so der 23-Jährige, der mit seinem Engagement schon unter Beweis gestellt hat, dass es ihm ernst damit ist.