Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Das Wochenende auf der Neckarwiese blieb ruhig. Das umstrittene Aufenthaltsverbot ab 21 Uhr sorgte für keine Probleme. Der Bitte der Polizei, die Wiese zu räumen, kamen die Besucher am Freitag und Samstag ohne größere Diskussionen nach. Doch in der Altstadt wurde es am Samstagabend und in der Nacht noch hitzig. Ein Erfahrungsbericht:

> Erste Durchsage, Neckarwiese, 20.35 Uhr:Torben Wille, Leiter des Polizeireviers Süd, läuft das Neckarvorland mit sieben Kollegen vom Kommunikationsteam ab. Per Lautsprecher sagt er durch, die Polizei müsse die Wiese aufgrund einer Verfügung der Stadt um 21 Uhr leeren: "Die letzten Wochenenden waren leider nicht so friedlich, wie Sie es heute sind." Rund 800 Menschen sind am Neckarvorland, darunter sehr viele Jugendliche. Die Polizei schätzt: 200 sind potenzielle "Verhaltensstörer". "Wir kennen unsere Pappenheimer", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle. "Heute ist aber weniger Problemklientel da als in den letzten Wochen." Revierleiter Wille bestätigt das: "Es sind viele Vernünftige heute. Unser großes Ziel ist, die Räumung kommunikativ hinzukriegen."

> "So bescheuert", Neckarwiese, 20.45 Uhr: Die Leute stehen in Gruppen herum, plaudern, lachen, hören laut Musik. Die Leute sind jung, viele minderjährig. Etliche trinken Alkohol, manche sind sehr betrunken. "Es ist bescheuert, jetzt zu räumen", sagt Jakob (18), "es ist doch alles ruhig." Auch sein Kumpel Noah (17) findet’s "dumm": "Wir feiern doch nur unseren Schulabschluss." Aber er sagt auch: Die Schlägereien der letzten Wochen seien "zu arg gewesen". Die beiden wollen jetzt weiterziehen zur Alten Brücke. Andere sind mit dem Auto da, trinken nichts. "Wir fahren jetzt wieder heim", sagt ein 19-jähriger Reilinger. Zwei Freundinnen, 17 und 18, wollen auch nicht weiterziehen: "Wir fühlen uns hier viel sicherer als in der Altstadt", sagt die 18-Jährige. Sie wünschen sich mehr Polizei auf der Wiese. Ein 17-Jähriger erzählt: "Ich wurde letztes Wochenende vor dem Rewe in Neuenheim verprügelt." Auf der Neckarwiese passiere so was nicht, da sei es viel sicherer.

> Eine schwierige Gruppe, Neckarwiese, 21 Uhr: Rund 50 junge Jungs und Mädchen stehen auf Höhe des Wasserspielplatzes direkt an der Uferstraße. Manche von ihnen feixen, grölen, wollen die Polizei ärgern. "Einige kennen wir schon", sagt Einsatzleiter Peter Albrecht. "Die reiben sich gerne an der Polizei. Aber bis jetzt sind sie harmlos, haben uns sogar begrüßt." Doch einfach gehen will die Gruppe auch nicht. Die Strategie der Polizei: 20 Beamte der Zugriffseinheit – in voller Montur, aber ohne Helme – gehen langsam in Richtung der Jugendlichen, stellen sich in fünf Meter Entfernung auf. Das wirkt: Die Gruppe zerstreut sich, viele laufen die Keplerstraße hoch nach Neuenheim. "Wir haben dort auch Kräfte, die schauen, dass nichts passiert", sagt Albrecht.

Albrechts Sicht auf die Störer: "Die wollen krasse Tiktok-Videos raushauen. Diese Mischung aus Testosteron, Adrenalin und Mädchen, die es zu beeindrucken gilt – und dann noch Alkohol: Da machen die halt auch Sachen, die sie sonst nicht machen würden." Und er sagt auch: "Diese Menschen sind ein bunter Haufen. Und die, die Probleme machen, das sind nun einmal Verhaltensstörer. Das hat mit Migration gar nichts zu tun."

> Alles geregelt, Neckarwiese, 21.05 Uhr: Die Wiese ist leer, Probleme gab es nicht. Einzige Ausnahme: eine kurze Prügelei zweier Jugendlicher am Rande der Räumung. Während eine Völkerwanderung über die Theodor-Heuss-Brücke Richtung Altstadt einsetzt, sagt Kriminologe Christian Laue, der alles beobachtet hat: "Das ist einwandfrei gelaufen. Die Ansprache an die Jugendlichen war vorbildlich." Zuletzt hatte Laue der Polizei vorgeworfen, sie greife bereits bei kleineren Verstößen zu hart ein.

> Ab in die Altstadt, Hauptstraße, 21.30 Uhr: In Gruppen ziehen die 15- bis 20-Jährigen durch die Hauptstraße. Einige tragen Bierkästen, andere können kaum noch laufen. Viele sind aber ganz friedlich – und relativ nüchtern. Die Polizei steht am Bismarckplatz, wo es ruhig ist, hält sich ansonsten im Hintergrund.

> Der Volltrunkene und die Ohrfeige, 22 Uhr, Hauptstraße: Ein betrunkener junger Mann fällt über den Tisch vor einem Eiscafé, der Tisch bricht. Der Wirt kommt raus. Sie reden. Plötzlich gibt er dem Betrunkenen eine heftige Ohrfeige. Der bleibt nur kurz cool, schleudert dann seine volle Bierdose in das Café und flüchtet mit seinen Kumpels. Er fällt er hin, rappelt sich auf, rennt weiter. Zwei Angestellte verfolgen ihn kurz. Dann gehen sie zurück und räumen auf.

> Die Halbstarken-Gang, 22.20 Uhr, Marktplatz: 40 Jugendliche ziehen mit lauter Musikbox an der Heiliggeistkirche entlang. Sie grölen, saufen und marschieren wie eine Gang. Der teilweise starke Regen stört sie nicht. Viele Passanten lächeln über die Halbstarken, es wirkt nicht, als habe jemand vor ihnen Angst. Zeitgleich versuchen ein paar Jungs an einem Baugerüst in der Hauptstraße, die Warnbaken kaputt zu treten. Sie schaffen es nicht rechtzeitig, bevor Polizei da ist und die Personalien aufnimmt.

> Eskalation an der Alten Brücke, 23.10 Uhr: 150 junge Menschen stehen am Brückentor der Alten Brücke dicht gedrängt. Es ist laut. Ein Taxi kommt, die Menge teilt sich, Glas knirscht unter den Reifen, manche hauen an die Scheiben. Die Stimmung ist aufgeheizt, einige können kaum noch stehen. Für die Gäste im Holländer Hof ist es wie Kino: Aus acht Fenstern schauen Menschen zu. Schlafen können sie sowieso nicht.

Dann eskaliert es: Auf der Alten Brücke werfen zwei junge Männer Bengalos – pyrotechnische Fackeln, die extreme Temperaturen erreichen können – in die Menge. In der Folge gibt es mehrere kurze Schlägereien. Hasserfüllt dreinblickende junge Männer rennen auf der Suche nach ihren Widersachern über die Alte Brücke. Die Polizei, die mit 13 Autos am Neckarstaden und in der Haspelgasse steht, greift nicht ein – sie hat es gar nicht mitbekommen. Nach ein paar Minuten beruhigt sich die Lage.

> Schlägerei zwischen zwei Mädchen, 23.20 Uhr, Brückenaffe: Direkt vor dem Brückenaffen schlagen zwei Mädchen aufeinander ein. Die Polizei greift schnell ein und trennt sie. Eine der beiden hat eine Verletzung am Auge, blutet, der Notarzt kommt. Wie schlimm es ist, bleibt vorerst unklar.

> 50 im Polizeikessel, Nähe Alte Brücke, 23.45 Uhr: Plötzlich gibt es Bewegung vor dem Hotel Vier Jahreszeiten zwischen Alter Brücke und Pfaffengasse. Die Polizei kesselt etwa 60 junge Leute ein, einen nimmt sie fest. Was ist passiert? Einsatzleiter Peter Albrecht sagt: "In der Unteren Straße spielte eine Gruppe von etwa 300 Leuten laut Musik ab. Kommunikationsbeamte baten sie, leiser zu sein. Aber sie weigerten sich und rannten Richtung Neckar. Dort standen wir und haben sie abgefangen. Es gab Beleidigungen gegen uns. Wir haben die Box beschlagnahmt und sie eingekreist." Die Polizei stellt alle Personalien fest, erteilt Platzverweise für die Innenstadt bis zum nächsten Morgen. "Die Eltern der Minderjährigen bekommen einen Brief", sagt Albrecht.

> "Die Anwohner wollen jetzt schlafen", Alte Brücke, 0.30 Uhr: Per Durchsage fordert die Polizei die noch rund 100 Leute an der Alten Brücke zum Gehen auf. "Ansonsten erteilen wir Ihnen einen Platzverweis." Nach und nach leert sich der Ort. In der Altstadt ist jetzt viel Polizei, während die Jugend Richtung Bismarckplatz abwandert. Im Polizeibericht heißt es: "Ab circa ein Uhr kehrte in der Altstadt wieder Ruhe ein."

Update: Sonntag, 11. Juli 2021, 16.59 Uhr