Von Lena Scheuermann

Heidelberg. "Chansons, zu denen man gelegentlich gut tanzen kann" - so beschreibt die Berliner Liedermacherin Dota ihren ganz eigenen Musikstil. Dabei gibt es fast kein Thema, dem sie in ihren Texten nicht auf den Grund geht. Von politischen Entwicklungen über rassistische Witze bis hin zum Zeitvertreib, bevor man die große Liebe trifft: Dota macht Musik, die zum Nachdenken und auch zum Schmunzeln anregt. Am Samstag eröffnete die Künstlerin gemeinsam mit ihrer Band in der Halle02 die 17. Auflage des Chansonfests "Schöner lügen", das in den kommenden sechs Wochen vom Kulturfenster veranstaltet wird.

Hinter der Band Dota stecken neben Frontfrau Dota Kehr auch Jan Rohrbach (Gitarre), Janis Görlich (Schlagzeug) und Patrick Reising (Keyboard). Erst vor wenigen Wochen wurde die Band mit dem deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet - am Samstag stellten sie ihr neues Album "Die Freiheit" vor. Das Repertoire auf der CD reicht dabei von poetischen Liebesliedern bis zur Gesellschaftskritik. Diese bunte Mischung hat es ihren Fans angetan: "Ihre lyrischen, politischen und aktuellen Texte bringen die Sache auf den Punkt", meinte etwa eine Zuhörerin. "Sie behandelt Themen, welche die Leute vielleicht nicht so gerne hören wollen, die aber trotzdem wichtig zu erwähnen sind", fand auch Leonie. Natürlich gefallen ihr nicht alle Songs gleich gut, aber bei manchen bekomme sie doch schon Gänsehaut, erzählte die 23-Jährige.

Im Song "Kapitän" geht es etwa um die Orientierungslosigkeit innerhalb einer Beziehung, in "Prinz" wartet eine Frau auf die große Liebe und vertreibt sich die Zeit bis dahin mit dem Partner für eine Nacht. Witzig kann die Berlinerin aber auch: In "Zwei im Bus" erzählt sie humorvoll und frech von der richtigen Reaktion auf einen rassistischen Witz und wirft im Zweizeiler "Freiheit" einen ironischen Blick auf ebendiese: "So viel Freiheit. Ich bin überfordert. Was mach ich daraus? Ich such mir einen Yogalehrer, der mir sagt, wann ich einatmen soll und wann aus."

Neben ihrem aktuellen Album hatte die Band aber auch einige alte Lieder mit im Gepäck: "Das hier musste unbedingt mit auf Tour, der Text ist leider so aktuell wie nie zuvor", kündigte Dota "Grenzen" an. Es geht um Migration und den Wunsch nach "einem Pass, in dem nur Erdenbewohner drin steht". Trotz aller Probleme hat Dota noch Hoffnung für die Menschheit: "Jetzt weiß ich, wir müssen doch noch nicht untergehen, denn ich hab schwangere Frauen im Baumarkt gesehen."

Nach gut eineinhalb Stunden verabschiedet sich Dota von ihren begeisterten Fans. "Supergenial", urteilte die Mannheimerin Lisa nach dem Konzert. Manche Texte habe man erst durch die Kommentare der Sängerin so richtig verstanden, so die 31-Jährige. "Was ich schön finde ist, dass ihre Musik verschiedene Generationen anspricht, hinter einem stehen Leute mit grauen Haaren, vor einem stehen welche, die zehn Jahre jünger sind als man selbst", meinte die 29-jährige Almut, die aus Schwäbisch Gmünd angereist war. Auch die 32-jährige Hannah zeigte sich begeistert: "Dota hat einfach eine unglaubliche Bühnenpräsenz, man schaut ihr gerne zu, sie ist sehr sympathisch und humorvoll."

Wer den Auftritt verpasst hat, muss auf den nächsten nicht lange warten: Dota beschließt das Chansonfest mit drei Duo-Abenden vom 22. bis 24. März. Für den Freitag hat sie sich Moritz Krämer eingeladen, am Samstag tritt sie mit Max Prosa auf - jeweils um 20 Uhr im Kulturfenster. Zum Finale spielt Dota am Sonntag um 20 Uhr mit Alin Coen im Karlstorbahnhof.