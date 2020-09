An der Internationalen Gesamtschule trugen noch im Juni, kurz nachdem einige Klassen wieder in die Schulen durften, manche Schülerinnen und Schüler Masken. Verpflichtend wird das im neuen Schuljahr wohl nicht. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Es wird ein Schulstart, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hat. Wenn am 14. September auch in Heidelberg wieder alle Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien in die Klassenzimmer kommen, dann erwartet sie aller Voraussicht nach kein normaler Betrieb, sondern einer "unter Pandemiebedingungen", wie es seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus im März dieses Jahr aus dem baden-württembergischen Kultusministerium heißt. Sie werden wohl im Schulgebäude, auf den Fluren und in Pausenräumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, auf dem Weg zum Unterricht in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das ohnehin Pflicht. Voraussichtlich wird auch der Musikunterricht in Bezug auf gemeinsames Singen ein anderer, wohl darf man sich auch nicht mit anderen Klassen oder Jahrgängen vermischen.

Wie genau alles ablaufen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Denn derzeit ist wieder einmal Warten angesagt – warten auf die neue Corona-Verordnung "Schule" des Landes Baden-Württemberg. Auch die Stadt als Schulträger ist gespannt auf diese neue Verordnung, die nach den Ferien am 14. September in Kraft treten soll. So sagt es jedenfalls Stephan Brühl, Leiter des städtischen Amtes für Schule und Bildung. "Wir haben uns nun auf Basis dessen, was uns vorliegt, auf den Schulstart vorbereitet", so Brühl. Wie der aktuelle Stand zum Schulstart in Heidelberg ist – ein Überblick.

Hintergrund Mehr Busse für den Schulbeginn? Dicht gedrängte Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg – das ist für das Coronavirus die ideale Situation, sich auszubreiten. Deshalb werden in der Diskussion mit Blick auf den Schulstart derzeit vor allem auch öffentliche Verkehrsmittel in den Blick genommen, in denen sich zu Stoßzeiten am Morgen oder am Mittag die [+] Lesen Sie mehr Mehr Busse für den Schulbeginn? Dicht gedrängte Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg – das ist für das Coronavirus die ideale Situation, sich auszubreiten. Deshalb werden in der Diskussion mit Blick auf den Schulstart derzeit vor allem auch öffentliche Verkehrsmittel in den Blick genommen, in denen sich zu Stoßzeiten am Morgen oder am Mittag die Schülerinnen und Schüler drängen. René Weintz, ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), erklärt auf RNZ-Anfrage: "Gespräche und Abstimmungen zu diesem Thema laufen." Und Weintz verspricht: "Wir haben es auf dem Schirm." Konkrete Entscheidungen allerdings, ob mehr Busse auf bestimmten Strecken oder auch verlängerte Straßenbahnen zum Schulstart eingesetzt werden, wurden allerdings noch nicht getroffen. "Die Situation ist schwer einzuschätzen", sagt Weintz. Zumal sie für alle Beteiligten auch ganz neu sei. Und da zum Schulbeginn ja auch noch etwas Zeit sei, fänden finale Gespräche zum Thema erst in der kommenden Woche statt. Theoretisch sei es jedenfalls denkbar, mehr Fahrzeuge einzusetzen, sagt Weintz, man müsse dazu dann aber eventuell auf Subunternehmen zurückgreifen. Ein Stadtsprecher dämpft auf RNZ-Anfrage unterdessen die Hoffnungen auf bedeutend mehr Busse. "Wir haben keine riesige Reserveflotte in der Hinterhand", heißt es aus dem Rathaus. Punktuell könne man sicher an ein paar Stellschrauben drehen, aber von einer großen Menge neuer Busse auf allen wichtigen Pendelstrecken dürfe man nicht ausgehen. Deshalb will die Stadt auch an Arbeitgeber appellieren, möglichst flexibel mit Arbeitszeiten umzugehen und gegebenenfalls Schichtbeginne zu entzerren. Wenn es Arbeitnehmern nachgesehen werde, dass sie mal einen Bus später nähmen, könnte in den Bussen mehr Platz für Schülerinnen und Schüler geschaffen werden. Ansonsten sei es weiter wichtig, sich im Öffentlichen Nahverkehr unbedingt an die Maskenpflicht zu halten. (ani)

[-] Weniger anzeigen

> Reinigung und Lüftung: Alle Schulgebäude, die der Stadt gehören, wurden während der Ferien beziehungsweise werden teilweise auch aktuell noch intensiv gereinigt – intensiver als in den Jahren zuvor. Auch in Bezug auf die Lüftungssituation in den städtischen Gebäuden hatte sich Brühl kundig gemacht, nachdem der bayerische Philologenverband Raumlüfter für Schulen, in denen die Fenster defekt sind, gefordert hatte. "Die Hausmeister der Schulen haben nichts gemeldet", sagt Brühl.

> Digitale Ausstattung: Für den Fall, dass einzelne Klassen in eine 14-tägige Quarantäne müssen und erneut auf "Fernlernen", wie Brühl sagt, angewiesen sind, werden mobile Endgeräte benötigt. Die Stadt ist hier aktiv geworden – und hat 2000 Tablets bestellt, nachdem Gelder aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes auch nach Heidelberg geflossen seien. "Einige Geräte sind bereits da und verteilt", so Brühl, "und wir sind guter Hoffnung, dass auch die restlichen pünktlich zum Schuljahresbeginn eintreffen", sagt Brühl. Die Schul-IT, die für die digitale Versorgung verantwortlich ist, habe da "frühzeitig alles in die Wege geleitet" – also bevor der große Ansturm auf die Geräte los ging. Wo am meisten Bedarf besteht, sei bereits ausgemacht, die Geräte würden nach einem berechneten Verteilungsschlüssel ausgegeben. Auch die entsprechenden Verträge zum Ausleihen, die den Schulen einheitlich zur Verfügung gestellt werden, gebe es bereits. Die Fortbildung der Lehrer in Bezug auf Fernunterricht liegt unterdessen nicht in der Hand der Stadt. Hier müsse das Land aktiv werden, so Brühl. Ob dies in den Sommerferien geschehen ist, kann er nicht sagen.

> Digitale Lernplattform: Es sei "bedauerlich", so Brühl, dass es nicht "die große landesweite Lernplattform" gebe. Städtischerseits habe man aber auch da ausgeholfen und gemeinsam mit der Hopp Foundation – die 2013 von Dietmar Hopps Sohn Oliver gegründet wurde und sich hauptsächlich im Bildungssektor engagiert – die Videokonferenz-Plattform "Jitsi" nutzbar gemacht, die einige Schulen auch nutzten.

> Gesundheitserklärung: Die Stadt arbeitet derzeit in Vorbereitung auf den Schulstart an einer "Gesundheitserklärung". Eltern müssen dabei mit ihrer Unterschrift versichern, dass sie oder ihre Kinder in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt mit an Covid-19 erkrankten Personen hatten und es sofort zu melden, wenn dies der Fall sei. Für die Grundschulen sei diese Erklärung bereits verteilt worden, in den kommenden Tagen soll das auch an den weiterführenden Schulen geschehen.

> Lernbrücken: Seit Montag herrscht an einigen Schulen bereits Betrieb – denn das Lern- und Förderprogramm "Lernbrücken" des Landes startete. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die durch das Fernlernen in den vergangenen Monaten nur unzureichend erreicht werden konnten. Sie sollen vor dem Start ins neue Schuljahr mit vier Stunden Unterricht pro Tag (Basiskompetenzen Deutsch und Mathematik) zwei Wochen lang gefördert werden. In Heidelberg gibt es an diesem Angebot laut einem Stadtsprecher ein "breit gefächertes Interesse". Quer durch alle Schularten – von den Grund- über die Real- und Gemeinschaftsschulen, die Gymnasien bis hin zu den beruflichen Schulen – nehmen Schüler daran teil. Laut Staatlichem Schulamt, das für die Grund- und Realschulen sowie für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und die Gemeinschaftsschulen zuständig sind, hatten sich 345 Kinder und Jugendliche für die "Lernbrücken" angemeldet. An den Gymnasien und den Berufsschulen sind es 241.