Von Arndt Krödel

Heidelberg. Ein älteres Paar sitzt auf einer Bank unter der sich grün entfaltenden Krone eines Baumes, mit Mundschutz, den Sicherheitsabstand zwischen sich korrekt einhaltend. Auf einem Wiesenstreifen in einem Weinberg liegt ein junges Pärchen im Gras, bei ihnen geht es ohne Distanz. Fast immer besetzt sind die raren Holzliegen mitten in der Landschaft, auf denen man sich räkelnd seinen Gedanken hingeben kann, allein oder zu zweit. Die Menschen in den Bergstadtteilen Emmertsgrund und Boxberg genießen die gerade im Frühling zauberhafte Natur, die direkt vor ihrer Haustür liegt: ausgedehnte Weinberge und Felder, blühende Kleingärten, in denen man sogar auf Schafe und Hühner trifft, und daran anschließend der vogelzwitschernde Wald.

Mehr Spaziergänger als sonst scheinen unterwegs zu sein – vielleicht ein positiver Effekt der Corona-Krise. Rausgehen und sich bewegen tut gut. Für den Aufenthalt zu Hause muss einem auch nicht langweilig werden. Das Stadtteilmanagement Emmertsgrund hat eine lange Liste von Vorschlägen erstellt, was Familien, Erwachsene und Lernwillige so alles machen können, um sich die Zeit mit Lust und Fantasie zu vertreiben. Die für die Kommunikation geltenden Abstandsregeln werden von den Bewohnern im Quartier im Großen und Ganzen befolgt, beobachtet Stadtteilmanagerin Rositza Bertolo.

Probleme, dass die Verhaltensregeln vielleicht nicht von allen verstanden werden – im Emmertsgrund leben Menschen aus über 100 Herkunftsländern – sieht sie nicht. Die Leute seien gut vernetzt untereinander, und im Schaufenster des Stadtteilmanagements hingen Informationen in allen wichtigen Sprachen. Ihr Fazit: "Der Emmertsgrund macht sich ganz gut in der Krise." Das trifft auch aus Sicht der Ordnungshüter zu, wie Polizeisprecher Norbert Schätzle für beide Bergstadtteile bestätigt. Bei Jüngeren müsse man zwar ab und zu etwas "Nachhilfe" leisten, aber: "Natürlich gehen wir da auch mit Augenmaß vor".

Ebenso wie im Emmertsgrund gibt es auch auf dem Boxberg eine nachbarschaftliche Hilfsaktion. "Wir beobachten, dass sich die Menschen wirklich Gedanken machen über die anderen, wie sie ihnen helfen können", meint Griseldis Kumm vom Stadtteilmanagement Boxberg. Zum Beispiel durch eine Spendenaktion, bei der Geld oder Lebensmittel für Bedürftige gesammelt werden. Im Lebensmittelladen von Ferhat Bulut im Iduna-Center werden Taschen gepackt, die freitags ab 11 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Lukasgemeinde einzeln ausgegeben werden.

Pfarrerin Carmen Sanftleben erreicht Gemeindemitglieder über Livestream und Telefon. Foto: Philipp Rothe

Dort finden mittlerweile Online-Gottesdienste per Video-Konferenz statt, bei denen sich Gemeindeglieder zu Hause am Computer oder auch am Telefon zuschalten können. Für Pfarrerin Carmen Sanftleben schon noch eine befremdliche Form, auch wenn sie auf dem Bildschirm immerhin wahrnehmen kann, wer teilnimmt. "Aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man sich persönlich begegnet, ganz klar", fasst sie ihre Erfahrung zusammen. Seelsorge geht in diesen Zeiten oft andere Wege. "Ich schreibe so viele Grußkarten, wie ich schon lange nicht mehr geschrieben habe", sagt die Pfarrerin, die auch über den Gartenzaun mit Leuten spricht oder sie anruft.

Auch Jugendliche und Kinder werden nicht allein gelassen, wie Joachim Ritter vom Kinder- und Jugendzentrum Emmertsgrund betont: "Wir stehen als Kommunikationspartner für unsere Leute zur Verfügung." Das zunächst nur auf dem Papier bestehende "digitale Jugendzentrum Harlem" ist inzwischen Wirklichkeit. "Wir kommunizieren über die Social-Media-Kanäle der Jugendlichen, also im Wesentlichen über Instagram und WhatsApp", so Ritter. Der digitale Kontakt werde sehr rege nachgefragt, per Mail, Video-Chat oder Sprachnachricht. Nächste Woche startet ein Werbefeldzug für Masken, ohne die es nicht gehen wird nach einer möglichen Wiedereröffnung des Jugendzentrums.

Maria Blächer hat ihre Wohnung im Augustinum jetzt selbst geschrubbt. Foto: Philipp Rothe

Zwei Mundschutze hat sich Maria Blächer aus alten Stoffteilen genäht. Die 86-Jährige lebt gegenüber vom "Harlem" in der Seniorenresidenz Augustinum, die gegenwärtig für alle Besucher geschlossen ist. Nach ihren Worten sind die meisten Bewohner, die sie kennt, "doch guten Mutes", wozu auch das Programm des Hauses beitrage. Auch sie selbst strahlt eine positive Stimmung aus: "Mir geht’s eigentlich gut, ich vermisse nichts und kann mich auch gut selbst beschäftigen", so Blächer. Zwei Tage sei sie gar nicht rausgegangen, "weil ich so viel zu tun hatte": Da die Putzfrauen ja derzeit ausfielen, habe sie mal ihre Couch gereinigt. "Da habe ich den ganzen Tag dran geschrubbt, die strahlt jetzt in weißem Glanz."