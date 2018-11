Von Katharina Kausche

Heidelberg. Drei Stunden stehen die vier jungen Frauen am Samstag auf dem Bismarckplatz. Drei Stunden lang haben Passanten die Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das Thema: "Mein Kopftuch. Meine Wahl. Deutschland meine Heimat." Die Aktion gehört zur Kampagne "Ich bin eine Muslima - Haben Sie Fragen?".

Die Kampagne der Frauenorganisation der deutschen Ahmadiyya-Gemeinde ist eine direkte Antwort auf die Rede der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel im Bundestag im Mai, in der sie Frauen, die ein Kopftuch tragen, mit "Taugenichtsen" gleichsetzte. "Lajna Immaillah" heißt die Frauenorganisation der islamischen Gemeinschaft Ahmadiyya, was so viel bedeutet wie "Dienerinnen Allahs". Bei ihren Treffen reden die Mitglieder oft darüber, wie sie mit Vorurteilen ihnen und ihrem Glauben gegenüber umgehen sollen. "Wir denken, dass miteinander reden der richtige Ansatz dafür ist", sagt Afeefa Ahmad. Die 25-Jährige ist eine der vier Frauen, die auf dem Bismarckplatz das offene Gespräch mit Passanten suchten.

"Wir haben viele Fragen zum Thema Gleichberechtigung und Feedback bekommen", freut sich Ahmad. "Einige bleiben einfach nur stehen, um uns zu sagen, wie toll sie diese Aktion finden." Leider würden ihnen auch einige provokante Sprüche zugerufen. "Ein Mann hat zu uns gesagt: ,Geht es nicht auch ohne Kopftuch?’ - und ging dann einfach weg." Afeefa Ahmad findet es schade, dass er nicht auf sie zugegangen sei. "Er hat uns nicht mal die Chance gelassen, unsere Entscheidung zu erklären", merkt Arriba Chowhry an.

Eine Passantin bleibt wegen der Formulierung "Mein Kopftuch. Meine Wahl" stehen. "Wenn es eine Wahl gibt, warum stehen hier dann vier Frauen mit Kopftuch und keine, die sich dagegen entschieden hat?", fragt sie. Generell habe sie nichts gegen Kopftücher, solange sich die Frauen wirklich frei dafür entschieden hätten. "Bei diesen jungen Frauen hat sich meiner Meinung nach im Gespräch bestätigt, dass das nicht so ist." Anila Ahmed, mit der sich die Passantin unterhält, sieht das gelassen. "Ich habe mich aus dem Herzen heraus dafür entschieden, aber ich kann ihren Standpunkt verstehen", sagt sie. Sie freue sich, dass die Passantin das Gespräch gesucht habe, und darum gehe es auch: "Wir sind nicht hier, um zu überzeugen. Wir wollen einfach den Dialog suchen - und unterschiedliche Meinungen machen doch Multikulti aus."

Linda Bockmeyer unterhält sich lange mit Raghiba Ahmad. "Ich hatte schon lange das Bedürfnis, mich mit einer Muslima über das Thema Kopftuch und Gleichberechtigung zu unterhalten", sagt sie. "Aber in meinem Bekanntenkreis ist nie das Gespräch darauf gekommen, und einfach so danach zu fragen, war mir immer unangenehm." Raghiba Ahmad entgegnet: "Frag einfach. Ich kann zwar nur für unsere Gemeinde reden, aber wir antworten gerne."

Leider gehe es vielen wie Linda Bockmeyer. Sie freue sich deshalb sehr über das gute Feedback bei der Aktion. "Reden und fragen bringt einfach viel mehr als nur Flyer verteilen", resümiert Ahmad. "Ungefähr 25 bis 30 Passanten haben sich mit uns unterhalten." Sie würde gerne eine zweite Frageaktion auf dem Bismarckplatz machen, aber konkrete Pläne gebe es dafür noch nicht. "Wir machen aber am nächsten Sonntag einen Brunch im Interkulturellen Frauencafé Emmertsgrund, zu dem alle Frauen herzlich eingeladen sind." Natürlich beantworte sie auch dort gerne Fragen.