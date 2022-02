125. Geburtstag feiert das Deutschen Rechtswörterbuch. In der Heidelberger Akademie der Wissenschaften am Karlsplatz ist die Forschungsstelle zu Hause. Foto: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Wie gerädert wacht man auf, wenn man schlecht geschlafen hat. Dass das Rädern eine grausame Todesstrafe war, mag man sich gar nicht vorstellen. Dem Unglücklichen wurden die Glieder zertrümmert, dann wurde er auf ein Wagenrad geflochten. Vergleichsweise glimpflich kam dagegen ein kleiner Betrüger davon. Ihm wurde das Ohr geschlitzt. Jetzt war er ein "Schlitzohr", konnte aber von Glück reden, wenn ihm das Ohr nicht ganz abgeschnitten wurde. Öffentlich am Pranger wurden diese Peinigungen vollstreckt. In Heidelberg war das auf dem Marktplatz. Die Betrachtung dieser alten Wörter wirft auch ein Licht auf die Rechtsprechung ihrer Zeit.

Die historische Rechtssprache zu dokumentieren, das ist die Aufgabe des "Deutschen Rechtswörterbuches" (DRW). Aufgenommen werden auch Wörter der Allgemeinsprache, die in rechtlichem Zusammenhang von Bedeutung sind. 1897 wurde dieses Großwörterbuch unter dem Dach der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin begründet. Ihren Sitz hat die Forschungsstelle in Heidelberg. In diesem Jahr feiert das Projekt 125. Geburtstag und ist doch noch nicht vollendet.

Hintergrund Zahlreiche Wörter, die heute noch im Sprachgebrauch sind, hatten früher eine ganz andere Bedeutung. Drei Beispiele aus dem Deutschen Rechtswörterbuch: > Der Silberblick: [+] Lesen Sie mehr Zahlreiche Wörter, die heute noch im Sprachgebrauch sind, hatten früher eine ganz andere Bedeutung. Drei Beispiele aus dem Deutschen Rechtswörterbuch: > Der Silberblick: Heute bezeichnet man eine leichte Form des Schielens als Silberblick. "Silberplickh" ist aber auch ein in einer Schmelzhütte hergestellter Barren aus vom Blei geläutertem Rohsilber; Blicksilber, so verzeichnet es das Deutsche Rechtswörterbuch. Unter dem "Silberhüter" ist im Bergrecht "eine Amtsperson" zu verstehen, "die den Silberblick auf seinen Gehalt prüft". > Der Saubär: Bei diesem Begriff mag man heute an einen unangenehmen oder gar schmutzigen Zeitgenossen denken. Falsch. Der Saubär war früher der Zuchteber im Dorf, der für den Ferkelchen-Nachwuchs zu sorgen hatte und deshalb einen juristischen Sonderstatus genoss. > Der Schelm: "Was bin ich heute wieder für ein Schelm", so kam Heinz Erhardt gerne daher, als Spaßvogel. "Ein Schelm war früher ein todeswürdiger Verbrecher", sagt Professor Deutsch, der Leiter der Forschungsstelle des Deutschen Rechtswörterbuches. "Aber ganz ursprünglich hat man sich unter einem Schelm eine todbringende Seuche vorzustellen, so etwas wie Corona jetzt. Es gibt die Vermutung, dass das ursprünglich sogar als eine Art Dämon gedacht war, der die todbringende Krankheit über die Menschen und besonders auch das Vieh gebracht hat, manchmal wurde auch der Scharfrichter als Schelm bezeichnet." bec

"Wir bearbeiten den historischen Rechtswortschatz des Deutschen und Westgermanischen von der Spätantike bis 1815. Das war damals so festgelegt worden", sagt Professor Andreas Deutsch, Leiter der Forschungsstelle. Den frühesten Beleg liefert die Wulfila-Bibel um 380 nach Christus. Ein anderes Beispiel: Der älteste Nachweis für das Wort "Graf" stammt aus einer Urkunde des Merowingerkönigs Chlodwig aus dem Jahr 479. Dabei gehen die Forschungen über den deutschen Sprachbereich hinaus und berücksichtigen weitere westgermanische Sprachen von Altenglisch bis Altfriesisch. Auch wenn es um alte Begriffe wie "Galgenvogel" oder "Scheiterhaufen" geht, "kann das Wörterbuch zur Lösung aktueller Rechtsfragen beitragen", sagt Deutsch, "denn die modernen Gesetze bedienen sich teilweise eines viel älteren Wortschatzes, ohne ihn zu erklären.

Was meint etwa "unter Dach und Fach" in einem Vertrag, oder wer kann als "unbescholten" gelten? Naturgemäß benutzen Juristen das umfangreiche Wörterbuch. Im Schnittbereich von Recht, Sprache und Geschichte ist das Werk aber gleichermaßen eine Fundgrube für Forscher vieler Fachrichtungen.

Die Online-Version erfreut sich großer Nachfrage, Forschungsstellenleiter Andreas Deutsch präsentiert aber auch gern die bislang 13 gedruckten Bände. Foto: Bechtel

Im Kaiserreich gegründet, überstand das Projekt den Ersten Weltkrieg. Während des Dritten Reichs gelang es Forschungsstellenleiter Eberhard von Künßberg, das DRW vor einer Vereinnahmung durch die nationalsozialistische Ideologie zu schützen. Seine Frau war Jüdin, die Familie hatte unter Repressalien zu leiden, dennoch wehrte er politische Einflussnahme ab und blieb in Heidelberg, um die Existenz des DRW nicht zu gefährden. Der Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltete sich schwierig: Formal trat die "Akademie der Wissenschaften der DDR" die Nachfolge der Preußischen Akademie an, doch konnte die in Heidelberg ansässige Forschungsstelle von Ostberlin aus weder betreut noch finanziert werden. Sie fand 1959 bei der Heidelberger Akademie der Wissenschaften eine neue Heimat. Die beiden Akademien in Ost und West traten jetzt als gemeinsame Herausgeberinnen auf, somit baute das DRW Brücken zwischen den beiden deutschen Staaten.

Bereits Mitte der 1980er-Jahre begann unter dem damaligen Forschungsstellenleiter Heino Speer die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung. Neben den "Belegzetteln" der Anfangsjahre dient seither ein elektronisches Textarchiv als Grundlage für die Artikelbearbeitung. Bereits 1997 ging das DRW als eines der ersten Wörterbücher Deutschlands online, heute stehen sämtliche Artikel im Internet – derzeit sind es rund 100.000.

"Dennoch ist der Zettelkasten noch immer Gold wert", sagt Professor Deutsch. "Da finden sich alte Wörter mit hundert verschiedenen Schreibweisen. Das kann bislang keine Suchmaschine bewältigen."

So sah die Arbeit am Deutschen Rechtswörterbuch im Jahre 1960 aus – noch ohne Computer. Von Anfang an waren viele Frauen an dem Forschungsprojekt beteiligt. Foto: DRW-Bildarchiv.

Auf den ersten Blick mag ebenfalls antiquiert erscheinen, dass man an den gedruckten Bänden festhält, obwohl die Onlineversion sich weltweit großer Nachfrage erfreut. "Für uns sind beide Versionen gleich wichtig", versichert Deutsch: aus Sicherheitsgründen und auch, weil manche nach wie vor gerne damit arbeiten. Fünf Jahre braucht es für die Fertigstellung eines Bandes, Band 14 ist derzeit in Arbeit. "Wir sind jetzt endlich bei ,T’, und zwar bei ,Taufzeuge’", sagt Deutsch. Im Jahre 2036 soll das Werk vollendet sein. Auf die Frage, ob er es bis dahin leitet, sagt Deutsch: "Ja, das wäre mein Ruhestandsdatum!"

Mit dem Juristen Deutsch arbeiten Wissenschaftlerinnen und ein Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen am Rechtswörterbuch. Es zählt zu den bedeutendsten Wörterbuchunternehmen in Europa und gilt als Deutschlands größtes Wörterbuch zu einer Fachsprache. In seinem Grußwort äußert Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, "Bewunderung für das bislang Erreichte".

Info: Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Forschungsstelle Deutsches Rechtswörterbuch (DRW), Karlstraße 4. 69117 Heidelberg. Mehr Information im Internet: www.deutsches-rechtswoerterbuch.de.