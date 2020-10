Von Anica Edinger

Heidelberg. Sandra W. meidet Innenstädte. Sie geht nur noch einkaufen, wenn es unbedingt sein muss. Am liebsten bittet sie zurzeit Freunde und Verwandte, ihr etwas mitzubringen, wenn diese ohnehin unterwegs sind. Der Grund: Sandra W. ist wegen schweren Asthmas von der Maskenpflicht befreit. Jedes Einkaufen, Restaurantbesuche, selbst ein Besuch in der Autowaschanlage – für Sandra W. wird Alltägliches zum Spießrutenlauf. Sie sagt: "Was man erlebt, wenn man von der Maskenpflicht befreit ist, erschüttert mich."

Erst kürzlich war sie mit ihren Eltern, Freunden und ihrer Schwester im zu dieser Zeit noch geöffneten Restaurant "Alge" im Bürgerhaus B3 in der Bahnstadt essen. Da sich das Restaurant die Toiletten mit dem Bürgerhaus teilt, musste sie dieses betreten – ohne Maske. "Auf dem Weg dorthin wurde ich wenig freundlich von einem Mann abgefangen, ich müsse eine Maske aufziehen. Wie sich im Gespräch herausstellte, war es der Verwalter des Gebäudes", erzählt die 39-Jährige. Er habe daraufhin in äußerst ruppigem Ton ihr ärztliches Attest verlangt. Wegen der empfindlichen Daten darauf wollte Sandra W. dieses aber nicht zeigen. Sie sagt: "Für uns Kranke gibt es keinerlei Datenschutz mehr." Also ging Sandra W. nicht auf die Toilette.

Sie sagt: "Ich bin es einfach leid, wie wir kranke Menschen von der Gesellschaft behandelt werden und global als Maskenverweigerer darstellt werden." Sie selbst sei alles andere als eine Maskenverweigerin. Sie habe anfangs natürlich Maske getragen. Doch schon nach einigen Wochen verschlimmerte sich ihr Asthma derart, dass sie unter chronischer Atemnot litt. Daraufhin wandte sie sich an ihren Arzt – der ihr ein Attest ausstellte. Dafür werde sie nun in der Öffentlichkeit diskriminiert und diffamiert. "Viele Leute trauen sich nicht, mich persönlich anzusprechen, schwärzen mich aber dafür beim Personal an", erzählt sie. Nicht nur einmal sei sie beim Einkaufen "durch den ganzen Laden angebrüllt" worden, doch die Maske aufzusetzen. "Der Ton in der Gesellschaft wird immer rauer", ist Sandra W. überzeugt. Sie selbst verzweifle immer mehr.

Die Stadt, verantwortlich für das Bürgerhaus in der Bahnstadt, erklärt auf RNZ-Anfrage"Die Regelung zu Ausnahmen von der Maskenpflicht ist in der Corona-Landesverordnung klar geregelt." Ausnahmen gelten demnach "für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen hat". Deshalb sei klar, dass Sandra W. ihre Bescheinigung dem Hausherrn, in diesem Fall dem Verwalter des Bürgerhauses, hätte zeigen müssen. Könne die Befreiung nicht nachgewiesen werden, "wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht" – und betroffenen Personen auch mal der Zutritt verweigert. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung seien dennoch angehalten, "sensibel auf Menschen, die von der Maskenpflicht befreit sind, zuzugehen".

Auch die kommunale Behindertenbeauftragte Christina Reiß wirbt für Verständnis und Solidarität. Sie berichtet, dass Menschen ohne Maske auch schon mal Attacken an Haltestellen oder in Bussen ausgesetzt seien – und macht deutlich: "Solche Ausgrenzungen müssen wir verhindern, sie verstoßen gegen das Antidiskriminierungsgesetz."