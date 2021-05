Von Christoph Offner

Heidelberg. Das Silicon Valley in Kalifornien gilt gemeinhin als Ort der Innovation. Das Tal in der südlichen San Fransisco Bay Area ist die Heimat zahlreicher Start-Ups, der IT- und Hightech-Industrie sowie der Branchenriesen Apple, Google, Facebook & Co. Auch das Konzept des Coworkings hat im Silicon Valley seinen Ursprung. Coworking – das ist eine Arbeitsform, bei der sich Selbstständige, Angestellte und Kreativköpfe aus den unterschiedlichsten Branchen einen zeitlich flexiblen Arbeitsplatz in einem offen gestalteten Büro anmieten und die Vorteile des Zusammenarbeitens nutzen möchten.

Auch Lone Aggersbjerg ist vom Konzept des Coworkings überzeugt. So überzeugt, dass die Dänin sich vor etwas mehr als einem Jahr entschlossen hat, einen Coworking Space – den Tink Tank im Landfried-Komplex in Bergheim – zu gründen. Damit liegt sie voll im Trend. Wie eine Erhebung des Bundesverbandes Coworking Spaces Deutschland (BVCS) ergab, hat sich die Anzahl der gemeinschaftlich genutzten Büroräume seit 2018 vervierfacht. Von etwa 300 auf 1 268 – Tendenz steigend. "Während meiner beruflichen Laufbahn habe ich Coworking Spaces selbst häufig genutzt und das Konzept schätzen gelernt", sagt Aggersbjerg, die mehr als 23 Jahre bei Großunternehmen – unter anderem der SAP – gearbeitet hat.

Der Think Tank im Heidelberger Landfried-Komplex bietet auf 400 Quadratmetern Fläche bis zu 32 Coworkern beste Voraussetzungen für eine produktive Arbeitsatmosphäre. Foto: Aggersbjerg

Doch was ist ein Coworking Space eigentlich? Bemüht man die Bilder-Suche bei Google, spuckt sie offene, helle Räume, mit viel Grün und hippem Industrie-Charme aus. Aber auch Tischkicker, Schaukeln, Bällebäder und Freibier. Coworking Spaces – Spielwiesen für Erwachsene? "Es war mir wichtig, dass der Tink Tank mehr als nur ein hipper Ort ist, wo man statt eines Stuhls auf einer Bierkiste sitzt", sagt Aggersbjerg. Im Februar 2020 öffnete der Tink Tank, der Platz für bis zu 32 Coworker bietet, seine Tore. Kaum vier Wochen später kam der erste Lockdown. "Schlechtes Timining", lacht Aggersbjerg: "In den ersten Monaten war ich meistens allein. Der Tink Tank hat eine Fläche von 400 Quadratmetern – das war das größte und teuerste Büro, das ich je in meinem Leben gehabt habe." Dennoch glaubt die 49-Jährige, dass die Corona-Pandemie mehr Impuls als Hemmnis sein wird: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Coworking Spaces als einer der Gewinner aus der Krise hervorgehen werden", sagt Aggersbjerg. Seit mehr als zwölf Monaten sind viele Beschäftigte im Home Office. Das ist nicht jedermanns Sache. Die Wohnsituation, das Vereinen von Familie und Job, sowie fehlende technische Voraussetzungen, machen die eigenen vier Wände für viele nicht zum idealen Platz, um zu arbeiten. An dieser Stelle kommen Coworking Spaces ins Spiel. Sie können als "dritter Ort" zwischen Home Office und Arbeitsstelle dienen.

Mittlerweile ist der Tink Tank zu etwa 70 Prozent ausgelastet. Von Angestellten über Kreativschaffende zu Selbstständigen und Freelancern: Die Nutzer der Räumlichkeiten in der Bergheimer Straße präsentieren sich als buntes Potpourri – sogar ein YouTuber hat sich im Tink Tank eingefunden. "Coworking Spaces ermöglichen den Austausch und die gegenseitige Inspiration zwischen Personen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Ausbildungen", weiß Aggersbjerg. Auch Großunternehmen haben die Vorteile von Coworking längst erkannt. Mit der BASF unterhält Aggersbjerg eine Kooperation. Der Ludwigshafener Chemie-Riese ermöglicht es seinen Mitarbeitern – nicht zuletzt aufgrund der problematischen Verkehrssituation – im Tink Tank zu arbeiten.

Lone Aggersbjerg. Foto: privat

Offenheit, Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Zugänglichkeit – diese Werte werden im Tink Tank großgeschrieben. In den lichtdurchfluteten Räumen mit ihren Backsteinwänden, dem modernem skandinavischem Interieur und dem vielen Grün herrscht eine angenehme Atmosphäre. Der Tink Tank bietet den Coworkern eine Gemeinschaftsküche, eine große Bürofläche, Konferenzräume, Einzelbüros, Telefonzellen, einen Gemeinschaftsraum und eine "Relax-Ecke". Begegnungen sind ausdrücklich erwünscht. Viele der Nutzer waren schon in anderen Coworking Spaces – alleine in Heidelberg gibt es 18 an der Zahl. "Ein hippes, modernes Ambiente ist schön. Wichtiger ist aber, dass es mit Leben gefüllt ist", erklärt eine der Nutzerinnen, warum sie sich für den Tink Tank entschieden hat. Ein Arbeitsplatz kann stunden-, tage-, wochen- und monatsweise gebucht werden.

"Man kommt ins Gespräch, man tauscht Ideen aus", ist der allgemeine Tenor, als die RNZ zu Besuch ist. Der Blick von außen, so berichten die Coworker, helfe dabei, "out-of-the-box" zu denken und Innovation zu fördern. Einer der Coworker, Professor an einer Fachhochschule und nebenbei Hobby-Winzer, der neue Etiketten für seine Flaschen braucht, wollte eigentlich nur einen Kaffee, als er in der Küche auf eine Grafikdesignerin trifft. Einen kurzen Austausch später ist beiden geholfen: Der neue Jahrgang bekommt ein schickes Etikett, die Grafikdesignerin einen Auftrag. Coworking Spaces – wo Ideen in der Kaffee-Küche entstehen.