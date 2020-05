„Ja, wir wissen, dass Beatmung die Lunge schädigt“: Prof. Felix Herth ist Chefarzt der Abteilung Innere Medizin – Pneumologie in der Thoraxklinik in Rohrbach. Foto: Schwerdt

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Für Atemwegserkrankungen sind die Mediziner der Thoraxklinik die Experten. Damit wurden sie auch speziell in die Bekämpfung der Corona-Pandemie eingebunden. Dass sich ihre normalen Patienten mit Lungenkrankheiten dort nicht vor Ansteckung fürchten müssen und welche Gefahren die Beatmung birgt, sagt Prof. Felix Herth, der Medizinische Geschäftsführer der Thoraxklinik, im RNZ-Interview.

Herr Prof. Herth, eigentlich sind Klinikambulanzen immer überfüllt. Zu Corona-Zeiten nicht mehr. Wovor haben die Patienten Angst?

Alle Kollegen, auch niedergelassene Ärzte, sagen, dass die Patienten Angst haben, sich anzustecken. Bei uns in der Thoraxklinik haben wir Zeit gehabt, den Betrieb so umzustellen, dass alle Patienten geschützt sind, mit Registrierung, Fragebogen ausfüllen und Fiebermessen. Unser Gelände ist umzäunt, und wir haben das Palliativ-Gebäude als gänzlich isoliertes Covid-Gebäude eingerichtet. Von unseren 900 Mitarbeitern wurde nur einer positiv getestet und dieser war nur leicht erkrankt. Kein einziger Patient hat sich bei uns angesteckt. Im Krankenhaus ist es eigentlich am sichersten jetzt.

Schaden sich die Patienten mehr, wenn sie etwa mit COPD oder Lungenkrebs nicht rechtzeitig kommen oder ihre Termine vernachlässigen?

Ja, das gilt für alle Erkrankungen. Lungenkrebs wächst innerhalb von wenigen Wochen. Wir haben ihn auch trotz Pandemie immer diagnostiziert, therapiert und auch operiert: Insbesondere wenn ich operieren kann, kann ich heilen.

Wie viele Covid-19-Patienten haben Sie derzeit in der Thoraxklinik? Wie viele waren es insgesamt schon?

Auf der Intensivstation mit Beatmung sind es derzeit noch zwei, vier liegen nach Absetzen der Beatmung auf der Normalstation. Sie sind nicht mehr ansteckend. Insgesamt hatten wir 70 Patienten bei uns, mehr als 20 davon wurden beatmet. Alle Covid-19-Patienten aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis befinden sich jetzt nur noch bei uns und im Campus des Uniklinikums.

Ab wann werden sie beatmet?

Wenn der Sauerstoffgehalt des Blutes unter eine gewisse Grenze fällt und auch die High-Flow-Sauerstofftherapie nicht ausreicht. Man versucht immer, künstliche Beatmung zu vermeiden wegen der Folgeschäden.

Ist eine lange Beatmungszeit gefährlich?

Ja, wir wissen, dass Beatmung die Lunge schädigt. Das gilt ab etwa 72 Stunden. Wer vier bis fünf Wochen an der Beatmungsmaschine war, behält Lungenschäden zurück – neben den Schäden durch Covid-19. Beides führt zu Narbengewebe, aber es ist superschwierig, auseinanderzuhalten, welche Vernarbungen von der Krankheit und welche von der Beatmung kommen.

Intubierte sterben ungewöhnlich häufig. Lieber nicht intubieren?

In Deutschland sind es 30 Prozent, die trotz Beatmungstherapie verstarben. An der Thoraxklinik vermeiden wir schon immer das Intubieren, wenn es irgendwie geht. Wir haben eine der größten Weaning-Stationen in Deutschland (Anm. der Redaktion: "Weaning" ist englisch für "Entwöhnung"). Zu uns kommen die Patienten, die in anderen Kliniken nicht mehr vom Beatmungsgerät entwöhnt werden konnten.

Würden Sie sich selbst intubieren lassen?

Wenn es nicht anders geht. Ich würde mich möglichst in ein Zentrum begeben, das mit den Methoden umgehen kann.

Gehört Intubieren zu den Eingriffen, die in Patientenverfügungen als lebensverlängernde Maßnahmen ausgeschlossen werden?

Ja, wenn pauschal lebensverlängernde Maßnahmen abgelehnt werden, intubieren wir nicht. Aber bei Erkrankungen, die man gut therapieren kann, etwa bei akuten Lungenentzündungen, sollte man das als Patient nicht ausschließen.

Genesene leiden oft noch lange unter Atemnot. Wird das wieder besser?

Etwa ein Viertel der Patienten bekommt so etwas wie Asthma und bekommt bei Belastung keine Luft mehr. Bei manchen wird das von alleine besser, andere brauchen medikamentöse Unterstützung. Deshalb gibt es das Angebot an Genesene, nach sechs bis acht Wochen eine Lungenmessung beim Facharzt durchführen zu lassen. Da kann man das feststellen.

Wie viele haben eine solche Messung machen lassen?

Beim Lungennetz Rhein-Neckar waren es bisher 200 von 1600 Patienten.

Ein Drittel der Intensivpatienten erleidet eine Thrombose oder Lungenembolie, sagt eine Studie aus den Niederlanden. Bekommt man in Ihrer Klinik automatisch blutverdünnendes Heparin als Coronapatient?

Unsere Patienten bekommen alle hoch dosiert Heparin. Wir haben bisher auch noch keine einzige Lungenembolie gesehen. Es ist natürlich ein Abwägungsrisiko, wenn viele Katheter das Blutungsrisiko erhöhen. Aber wir können damit umgehen.