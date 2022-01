Heidelberg. (dns) Lange Zeit lagen die Corona-Zahlen in Heidelberg stets unter dem Landes- und Bundesschnitt – zum Teil sogar deutlich. Doch mittlerweile ist es umgekehrt: Am Dienstag meldete das Landesgesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 494,5 für das Stadtgebiet. Das ist nicht nur der höchste Wert, der für Heidelberg je ermittelt wurde, es ist auch der höchste unter allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg.

Alleine zum Wochenstart kamen laut der Behörde insgesamt über 320 bestätigte Neuinfektionen hinzu – 141 am Montag und 181 am Dienstag. Damit wurde das Virus bislang bei 10.609 Heidelbergerinnen und Heidelbergern nachgewiesen. Das entspricht etwa 6,7 Prozent der Bevölkerung.

Die steigenden Infektionszahlen führen auch dazu, dass die Zahl der aktiven Fälle auf ein Rekordhoch steigt und mit 1067 erstmals über 1000 liegt.