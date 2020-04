Von Holger Buchwald

Heidelberg. Auch wenn derzeit ein Volksfest nach dem anderen abgesagt wird – und am Dienstag auch das Oktoberfest als die Mutter aller deutscher Großveranstaltungen –, so möchte Mathias Schiemer, Geschäftsführer von "Heidelberg Marketing", den letzten Funken Hoffnung noch nicht aufgeben: Er hält vorerst am geplanten Termin für den "Heidelberger Herbst" fest, der am 25. und 26. September in normalen Zeiten vermutlich wieder rund 100.000 Besucher in die Altstadt gelockt hätte.

"Der Herbst ist mit dem Oktoberfest nicht ganz vergleichbar", sagt Schiemer: "Denn wir haben kaum internationale Besucher, sondern vor allem Gäste aus der Region." Daher will er insbesondere den Schaustellern weiterhin Mut machen, dass es vielleicht doch noch etwas mit dem Altstadtfest wird. Privat glaubt er aber auch, dass es schwierig wird, den Termin zu halten.

"Ich selbst bin skeptisch, das gebe ich zu." Denn das Gedränge in der Heidelberger Fußgängerzone zum "Herbst" kennt Schiemer nur zu gut. Und vor den Bühnen in der Altstadt gibt es zwischen den Besuchern normalerweise nur wenige Zentimeter Platz – wenn überhaupt. An einen Mindestabstand von 1,50 Meter ist dort nicht zu denken.

Trotzdem sagt Schiemer auch: "Wir sind alle keine Virologen." Er halte sich wie die meisten anderen auch an die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg und trage ab Montag eine Maske. Das heißt aber auch, dass er bislang nur Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt hat, denn so sieht es die aktuelle Bestimmung vor. "Wenn diese Frist noch einmal verlängert wird, fügen wir uns natürlich", so der Geschäftsführer von "Heidelberg Marketing".

Über die Zukunft des "Herbstes" werde erst Ende Mai oder Anfang Juni entschieden. "So lange hoffen wir weiter auf das Beste." Aber, das weiß Schiemer auch: "Es muss schon viel passieren, dass wir die Genehmigung bekommen."