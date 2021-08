Heidelberg. (ani) Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter – das Landesgesundheitsamt meldete am Wochenende 16 neue Fälle, am Montag 5. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab die Behörde mit 39 an – in der neuen Corona-Verordnung allerdings spielt dieser Wert nur noch eine untergeordnete Rolle. Verschärfungen der Corona-Regeln stehen deshalb mit steigender Inzidenz vorerst nicht an. Die RNZ gibt einen Überblick über das Infektionsgeschehen in Heidelberg.

Gibt es aktuell Infektionscluster in der Stadt? In den vergangenen Wochen gab es drei kleinere Corona-Ausbrüche mit je maximal vier Fällen in einem Unternehmen und in zwei Kindertageseinrichtungen. Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar, das auch für Heidelberg zuständig ist, auf RNZ-Anfrage mit.

Was sind derzeit die häufigsten Infektionsherde? Laut Gesundheitsamt sind die meisten Ansteckungen mit dem Coronavirus aktuell auf Reisen zurückzuführen. 29 von 75 aktiven Infektionen in Heidelberg seien reiseassoziiert – aktuell infizierten sich besonders viele in der Türkei oder Kroatien. Allerdings stecken sich viele Menschen auch weiter häufig im privaten Umfeld an.

Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Es sind insbesondere die jungen Menschen, die sich aktuell mit dem Coronavirus anstecken. Die meisten Infektionen sind nach wie vor in der Altersgruppe der 21- bis 30-Jährigen festzustellen – nämlich 23. Danach kommt die Gruppe der Elf- bis 20-Jährigen mit 14 Infektionen, danach die der 31- bis 40-Jährigen mit neun. Zum Vergleich: Insgesamt vier Fälle gibt es bei den 61- bis 80-Jährigen, bei den Über-80-Jährigen in Heidelberg gibt es aktuell keine Infektion mit dem Coronavirus.

Wie viele Infektionen in Heidelberg sind auf die Delta-Variante zurückzuführen? 31 von 75 aktiven Infektionen sind auf die Delta-Variante zurückzuführen, bei elf weiteren Infektionen handelt es sich möglicherweise um die Delta-Variante, die Sequenzierung ist laut Gesundheitsamt allerdings noch nicht abgeschlossen.

Sind alle Infektionen zurückverfolgbar? Laut Gesundheitsamt ist es derzeit nicht mehr möglich, die Infektionsquellen bei allen Corona-Fällen lückenlos nachzuvollziehen.

Gibt es Fälle von Impfdurchbrüchen? Von den derzeit 75 mit dem Coronavirus infizierten Heidelbergerinnen und Heidelbergern haben sich 21 trotz vollständiger Impfung angesteckt, wie das Gesundheitsamt mitteilt – man spricht hier von "Impfdurchbrüchen". Demnach gab es im Stadtgebiet Heidelberg bislang 85 solcher Durchbrüche. Es sei aber zu beobachten, dass die Personen weniger schwer erkranken und seltener ins Krankenhaus mussten.