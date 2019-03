"Wilde" Altkleidercontainer stehen überall in der Stadt - wie hier in der Handschuhsheimer Straße "Im Weiher". Foto: Kaz

Heidelberg. (hö) Sie stehen in allen Stadtteilen, an vielen Ecken - und kaum jemand weiß, was mit seiner Spende passiert: In den letzten Jahren wucherten sich die vielen Altkleidercontainer durchs Stadtbild, die meisten hatten kommerzielle Anbieter aufgestellt. Bereits 2016 bat die CDU die Stadt darum, etwas dagegen zu tun. Nun ist ein erstes Konzept fertig. Aber im Rathaus weiß man auch: Steht solch eine Blechbox auf einem Privatgrundstück, wird es schwierig.

Aber die Stadt ist sich sicher, dass sie wenigstens eine Handhabe hat, wenn die Sammelstelle vom öffentlichen Straßenraum aus erreicht wird - was wohl in den meisten Fällen so ist: Dann kann sie eine Verfügung erlassen und den Abbau verlangen.

Grundsätzlich will die Stadt nicht nur gegen den Container-Wildwuchs vorgehen, sondern auch gegen die kommerziellen Betreiber, die meist die Kleiderspenden in Osteuropa oder Afrika weiterverkaufen. So soll es künftig keine reinen Altkleidercontainerplätze mehr geben, sondern "dezentrale öffentliche Wertstoffinseln": An insgesamt 93 Stellen im Stadtgebiet sollen zukünftig Altglas und Altkleider zusammen entsorgt werden können - hinzu kommen die schon bestehenden 49 "Ökosäulen", fünf zusätzliche sollen in der Bahnstadt aufgestellt werden. Noch weiß man nicht genau, wie die neuen Container aussehen werden, aber wahrscheinlich wird es kein extra entworfenes Modell, allerdings eines mit einheitlicher Beschriftung (Name der Firma, Telefonnummer und Stadtlogo).

Außerdem wird zukünftig die Altkleidersammlung europaweit ausgeschrieben - angesichts einer jährlichen Menge von 600 Tonnen in Heidelberg vermutlich ein lukratives Geschäft. Wahrscheinlich wird die Ausschreibung auch auf die "Ökosäulen" ausgeweitet, in denen jetzt schon Spenden für die Wohlfahrtsverbände abgegeben werden können. Die können sich, so die Stadt, auch an der Ausschreibung beteiligen. In der sollen soziale und gemeinnützige Aspekte besonders berücksichtigt werden - vor allem aber, ob die Kleiderspenden auch ordentlich wiederverwertet werden.