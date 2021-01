Von Anica Edinger

Heidelberg. Schulen bleiben geschlossen – auch für die Kleinsten. Das verkündete am Donnerstag Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Fernlernen bleibt also das Gebot der Stunde – für alle. Am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (KFG), dem ältesten Gymnasium der Stadt, unterrichtet auch Schulleiter Dr. Michael Alperowitz digital. Über die Grenzen des Fernunterrichts, den schmerzhaftesten Augenblick seiner Karriere und über seine Hoffnungen für die Zeit nach der Pandemie, spricht er im RNZ-Interview.

Herr Alperowitz, selten stand Schule so sehr im Fokus des öffentlichen Interesses wie während der Corona-Pandemie. Am ersten Tag des Schul-Lockdowns am Montag streikt landesweit die Lernplattform Moodle, es hagelt Kritik. Wie geht es Ihnen als Schulleiter da?

Es waren sehr aufregende Monate, die uns auch am KFG immer wieder an die Grenzen der Kraft gebracht haben. Als Schulleitung stehen wir seit dem 17. März 2020 in einem dauerhaften Standby-Modus, befinden uns im dauerhaften Ausnahmezustand. Ständig fragen wir uns: Was passiert als nächstes? Man muss sehr aufmerksam sein. Ja, das ist anstrengend. Und ich muss sagen: Der Tag, an dem wir die Schule im März abschließen mussten, das war einer der schmerzhaftesten Augenblicke meiner Karriere.

Wie läuft das Fernlernen bei Ihnen?

Angesichts der vielen großen Herausforderungen bin ich sehr zufrieden. Es kommt immer darauf an, welchen Bezugspunkt man für sein Urteil aussucht: Den vollendeten Präsenzunterricht oder eben gerade das Gelingen vieler Dinge in schwieriger Situation.

Was gelingt denn gut?

Es sind viele neue Dinge entstanden. Schule hat sich noch nie so schnell weiterentwickelt, wie in den letzten Monaten. Lehrer haben Lehrfilme entwickelt – sogar ein Spielfilm entstand, der nun auf YouTube zusehen ist – virtuelle Chöre zusammengestellt, haben sich in Moodle und andere Systeme eingearbeitet, Konzepte entworfen, wie wir auf welches Szenario reagieren, sie führen Videokonferenzen durch, sie telefonieren, sie geben persönliches oder Gruppenfeedback, sie stehen für die Kindernotbetreuung zur Verfügung, sie haben die Lernbrücken in den Sommerferien gestaltet. Aber natürlich hakt es – was verständlich ist – noch an einigen Stellen.

Und die wären?

Schule ist ein auf Dauerhaftigkeit angelegtes Unterfangen. Schule und Unterricht brauchen Ruhe und Verlässlichkeit, damit wir unseren Auftrag gut erfüllen können. Hier ist niemandem ein Vorwurf zu machen, denn die hohe Dynamik des Infektionsgeschehens erfordert immer wieder schnelle Reaktionen. Aber dennoch ist die Ungewissheit, wie geht es nächste Woche weiter, eine Belastung für alle. Wir alle müssen uns daher in Geduld üben. Und ja, wir alle hoffen, dass immer mal wieder zutage tretende technische Schwierigkeiten behoben werden können.

Unterrichten Sie derzeit selbst?

Ja, ich habe einen Leistungskurs in Latein – das macht mir nach wie vor große Freude. Meine Truppe ist sehr motiviert und interessiert, das ist toll. Zweimal in der Woche haben wir Videokonferenzen, da machen in der Regel alle gut mit. Aber natürlich können wir uns von Anfang an auch darauf einstellen, dass das Video mal nicht funktioniert. Unterricht ist kompliziert geworden, aber er ist machbar und findet statt. Auch dank der vielen Schülerinnen und Schüler, die auch im Homeschooling unheimlich gut und diszipliniert arbeiten. Dank des wirklich hart arbeitenden, kreativen und solidarischen Kollegiums. Und nicht zuletzt dank so vieler Eltern, die fürsorglich mithelfen. Nichtsdestotrotz: Fernunterricht hat naturgemäß seine Grenzen.

Was genau meinen Sie damit?

Ein Beispiel: Damit die Konferenzen besser laufen, schalten wir in der Regel die Videos ab. Nur wer gerade einen Wortbeitrag bringt, schaltet seine Kamera ein. Das hat den Nachteil, dass man die Mimik und Gestik der anderen nicht sieht. Das macht das Unterrichten natürlich schwerer. Schüler wie auch Lehrer mussten lernen, damit umzugehen. Klar ist: Es ist kein Vergleich zu dem, was im Präsenzunterricht möglich ist, aber es geht eben doch vieles auch im Fernlernmodus.

Wer wird denn derzeit am KFG in Präsenz unterrichtet?

Wir haben uns für die erste Woche nach den Weihnachtsferien entschlossen, auch die Abschlussjahrgänge zuhause zu lassen. In der kommenden Woche entscheiden wir in dieser Hinsicht je nach Weisung des Ministeriums neu, wie es weitergeht. Sieben Kinder sind bei uns in der Notbetreuung.

Wie sieht es mit der technischen Ausstattung aus? Mussten Endgeräte an Schülerinnen und Schüler geliehen werden?

Wir haben circa 15 Geräte für die häusliche Nutzung vorbereitet, die Programme aufgespielt und ausgegeben. Die Kinder in der Notbetreuung vor Ort werden ebenfalls mit Tablets versorgt.

Welche Art von Unterricht würden Sie für die kommenden Wochen und Monate bevorzugen?

Klar, Präsenzunterricht wäre das, was wir uns alle wieder wünschen. Unterricht lebt von Nähe und Gegenwart. Dies wird jedoch aus absolut verständlichen Gründen auch in nächster Zeit nicht möglich sein. Es gibt keinen Königsweg. Wöchentlicher Wechselunterricht ist durchaus eine denkbare Alternative zum vollen Präsenzunterricht. Ich stelle mir das so vor: Präsenzphase mit der Neueinführung von Stoff, Konsolidierung und Korrektur der in der Zuhausephase erbrachten Schülerleistungen. Zuhausephase: Die Schüler bearbeiten die Aufgaben, die sie in der Präsenzphase von ihren Lehrern und Lehrerinnen bekommen haben.

Wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann vorbei ist: Was sollte Ihrer Meinung nach im Schulbetrieb von ihr übrig bleiben?

Der Schub, den wir im Umgang mit digitalen Möglichkeiten bekommen haben, ist ein Besitz, den uns niemand mehr nehmen kann. Lernplattformen werden auch nach der Pandemie sinnvolle Ergänzungen zum Präsenzunterricht bleiben. Eines wünsche ich mir aber im Besonderen: Dass das Augenmerk, das derzeit in der Öffentlichkeit auf Schule gelegt wird, auch in coronafreien Zeiten bleibt. Schule wird derzeit so sehr vermisst wie noch nie. Vielleicht führt das ja zukünftig dazu, dass erkannt wird, wie wichtig Schule ist, und dass wahrgenommen wird, was an den Schulen täglich geleistet wird.