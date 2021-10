Von Maria Stumpf

Heidelberg. Mit Bus, Bahn und Straßenbahn künftig kostenlos durch Heidelberg fahren – ist das finanzierbar? Der CDU-Kommunalpolitiker Alexander Föhr hat ein neues Format geschaffen, um über aktuelle Fragen der Stadtgesellschaft mit der Bevölkerung direkt ins Gespräch zu kommen – den "digitalen Debatten-Dienstag". "Es soll thematisch ein spontanes Format sein", erklärte Föhr das Konzept des jeweils 60-minütigen Online-Austauschs. Die Auftaktveranstaltung befasste sich mit dem kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dabei wurde schnell deutlich, dass die Idee grundsätzlich wohlwollend gesehen wird. "Die Debatte ist sehr sinnvoll", hieß es mehrfach.

Es war Oberbürgermeister (OB) Eckart Würzner, der kürzlich im RNZ-Interview versprach, dass Bus- und Bahnfahren im Stadtgebiet an den Wochenenden noch in diesem Jahr kostenlos werden soll. Insgesamt sei ein Drei-Stufen-Modell bis zum endgültigen kostenlosen ÖPNV geplant. Diesen Beschluss habe der Gemeinderat bereits 2020 gefasst, auch die CDU habe damals dafür gestimmt, erinnerte Föhr nun. Geht es nach dem Oberbürgermeister, sollen als zweiter Schritt im kommenden Jahr außerdem Unter-18-Jährige und Rentner grundsätzlich gratis fahren können. 2023 würde dann die letzte Stufe folgen, in der die Nutzung von Bussen und Bahnen für alle gratis sein soll (die RNZ berichtete).

"Dass der OB das Thema jetzt öffentlich aufgriff, kam überraschend. Aber man sollte darüber diskutieren", begründete Alexander Föhr die Themenwahl seines ersten Debatten-Treffs. Es sei ein spannender Denkanstoß für die gesamte Region. Denn auch Würzner machte klar, dass so ein Plan nur im Zusammenspiel mit finanzieller Unterstützung von Bund und Land sowie den notwendigen und zusätzlichen Investitionen in das Fahrplanangebot und die Netzinfrastruktur in der Region funktionieren könne. "Steigen die Menschen vom Auto um in die Bahn, nur weil es nichts kostet – oder geht es nicht vielmehr um Taktverdichtung und Qualität des ÖPNV?" Diese Frage stellte Föhr in den virtuellen Raum. "Wo machen Investitionen ökologisch und auch sozial am meisten Sinn?", wollte Föhr weiter wissen.

Ob die Maßnahme dazu diene, die Mobilitätswende "in Gang zu setzen", bezweifelte Teilnehmer Thorsten Riechers. Die erste Stufe halte er noch für finanzierbar, die dritte indes nicht. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Heidelberger Gemarkungsgrenze des freien Tarifs und auf rund 70.000 Einpendler pro Tag. Auch Benedict Bechtel war skeptisch: "Kostenloser ÖPNV als das Goldene Kalb? Das halte ich für schwierig." Student Julian Dennig ging davon aus, dass "wenn Leistungen gratis sind, sie auch genutzt werden" und fand die Diskussion darüber aus Klimaschutz- und auch aus sozialen Gründen "sehr sinnvoll". Einige der zwölf Teilnehmer bezweifelten, ob sich Autofahrer durch Kostenersparnisse beeindrucken ließen. Dazu fehle es an Datenerhebungen. "Denen geht es vielmehr um Qualität und Zeitersparnis", meinte Jens Keienburg. "Der Autofahrer möchte einfach nicht im Gedränge rumstehen müssen und an Wartehäuschen auf die Anschlussbahn warten." Sein Vorschlag zum Thema Geschwindigkeit und Komfort: besonders ausgestattete Wagen mit "Sprinter-Modell". Also ein Erste-Klasse-Angebot und eines für die zweite Klasse – jeweils für Bezahler und Nicht-Bezahler? Bei diesem Vorschlag zuckt Politiker Föhr leicht zusammen. Wohl ein heikles Thema.