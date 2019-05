Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der Einzelhandel kämpft: Gegen die Konkurrenz aus dem Internet, gegen zu viel Bürokratie und Fahrverbote in den Städten. Jetzt steht Heidelberg vor der Wahl: Am 26. Mai wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Von zehn der zwölf Listen - die Freien Wähler und die "Partei" fehlten - kamen nun Vertreter in den Ballsaal der Stadthalle und folgten damit der Einladung des Handelsverbands, um sich den Fragen des Moderators Micha Hörnle, Leiter der Stadtredaktion, und dem 50-köpfigen Publikum zu stellen.

Die Zuhörer erfuhren dabei nicht nur, dass Karl Breer (FDP) sich zuletzt eine Hose in Heidelberg kaufte und Matthias Niebel (AfD) stolzer Besitzer einer Knoblauchpresse ist, sondern auch, wo die Grenzen des Gemeinderats liegen. Dessen Vertreter lernten dagegen einiges über die Sorgen und Nöte der Einzelhändler.

Sahin Karaaslan, Vizepräsident des Handelsverbands Nordbaden und Betreiber dreier Rewe-Märkte in Heidelberg, steckte den Rahmen für die Veranstaltung ab: Für das laufende Jahr gehe man von einem Umsatzplus von zwei Prozent auf 537 Milliarden Euro aus. "Dann ist ja alles gut? - Nicht ganz", so Karaaslan, denn: "Die positive Bilanz darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Plus aus dem Online-Handel kam."

Der stationäre Handel dagegen habe Verluste hinnehmen müssen, insbesondere die kleinsten Läden, die weniger als fünf Angestellte haben. "Dabei machen sie 54 Prozent der Unternehmen aus. 16 Prozent der Angestellten arbeiten dort."

Doch es gehe nicht nur um Arbeitsplatzverluste. Karaaslan befürchtet auch einen "Kulturverlust" durch Leerstände. "Heidelberg muss schöner werden", forderte der Kaufmann: "Je attraktiver Ambiente und Flair, desto widerstandsfähiger ist der Handel."

Matthias Kutsch (CDU) setzte direkt dort an: "Wir haben dafür gesorgt, dass das Landschafts- und Forstamt 100.000 Euro mehr zur Verfügung hat. Das reicht für einen zusätzlichen Pflegedurchgang." Auch Birgit Müller-Reiss von der Bunten Linken sieht die Aufenthaltsqualität in der Stadt als einen wichtigen Faktor für den Einzelhandel. Nur wer sich wohlfühle, der gehe auch einkaufen.

Für Sandra Detzer spielt deshalb auch der Klimawandel in diesem Kontext eine Rolle: "Die Leute gehen vielleicht lieber an den Baggersee, als einzukaufen, weil es so heiß ist", so die Grüne. Deshalb müsse man beispielsweise über Fassadenbegrünung nachdenken. "Und das ist kein grüner Hirnfurz."

Ebenfalls für klima- und geschäftsschädigend halten die Kaufleute den Verkehr in Heidelberg. Viel zu oft komme es zu Staus, die Baustellen schreckten die Menschen ab, mit dem Auto zu kommen. Vincent Hartung, der aus einem kleinen Dorf im hessischen Odenwald stammt, gab freimütig zu, dass er nicht mehr nach Heidelberg gekommen wäre, wenn man ihm verboten hätte, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Der Start-up-Gründer will mit der Liste "Heidelberg in Bewegung" in den Gemeinderat einziehen und plädiert dafür, erst nach Lösungen zu suchen und dann über Verbote nachzudenken.

"Da könnten wir liberaler sein", findet der Freidemokrat Breer in Bezug auf die verkaufsoffenen Sonntage. Zwei oder vier mehr pro Jahr dürften es seiner Meinung nach schon sein. Die Händler meinen: Die Leute machten nur noch selten reine Versorgungseinkäufe, sondern wollten auch Event-Charakter. Dabei sollte auch die Stadt die Geschäfte in monetärer Hinsicht unterstützen, erklärte Susanne Schaffner, Erste Vorsitzende des Citymarketingvereins Pro Heidelberg.

Auch die Handelsketten waren ein Thema, so folgt beispielsweise auf das Schuhhaus Dielmann die Burgerkette Five Guys als Mieter des Gebäudes an der Ecke Hauptstraße/Märzgasse. "Ich mag Eis, ich mag auch Burger, aber wir brauchen nicht fünf Eis- und zehn Burgerläden", sagte SPD-Stadtrat Mathias Michalski. Wolfgang Lachenauer (Die Heidelberger) war damit nicht ganz einverstanden: "Ich will nicht alles auf die Ketten schieben", sagte er und wies darauf hin, dass der Gemeinderat bei steigenden Mieten machtlos sei: "Das sind Dinge, die wir nicht in den Griff kriegen."

Umso mehr könne sich jedoch an den Plätzen tun, findet Judith Marggraf von der Grün-Alternativen-Liste (GAL): "Wenn ich aus der Hauptstraße komme, dann erscheint mir der Bismarckplatz wie das Ende der Welt." Ohne die Stadt schlecht reden zu wollen, müsse man viele Dinge in Angriff nehmen, erklärt sie: "Probleme sind da, um gelöst zu werden." Und dazu gehöre auch, die Stadtteile besser zu verbinden, findet Markus Jakovac von den Linken: "Wir sollten die Viertelzentren nicht vergessen."

Zuletzt waren sich auch alle Gemeinderatskandidaten einig darin, die Werbeanlagensatzung zügig zu überarbeiten, damit die Einzelhändler freier über ihre Außenwerbung entscheiden können. Karaaslan: "Jetzt bin ich erleichtert."