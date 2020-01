Von Denis Schnur

Heidelberg. So richtig beeindruckend waren sie nicht, die Wohnungen, die im Rahmen des Bürgerfestes in Patrick Henry Village am Sonntag besichtigt werden konnten. Deshalb wunderten sich einige Besucher, ob die schmucklosen Vier-Zimmer-Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern tatsächlich "Offizierswohnungen" waren, wie es das Schild vor dem Haus ankündigte. RNZ-Leser Andreas Zoeltner nahm seine Verwunderung sogar zum Anlass, OB Eckart Würzner und der RNZ einen Brief zu schreiben: "So viele Offiziere wie Wohnungen hatte die Army in Heidelberg nicht." Er geht stattdessen von einem Übersetzungsfehler aus, denn auch Verwaltungsangestellte der Army würden als "Officer" bezeichnet. "Es handelt sich um Standardwohnungen für Familien jeden Ranges", so Zoeltner, der selbst in einer solchen aufgewachsen sei.

Tatsächlich dürften in diesen Wohnungen nicht nur, aber eben auch Offiziere gelebt haben. "Die Bezeichnung Offizierswohnung ist demnach auch nicht falsch", erklärt ein Pressesprecher der Stadt auf RNZ-Anfrage. Die Stadt könne zwar nicht mehr genau nachvollziehen, welche Dienstgrade wo gelebt hätten. "Und die Bezeichnung ,Offizierswohnung’ sollte in erster Linie verdeutlichen, dass hier zuvor Angehörige der US-Army untergebracht waren." Tatsächlich sei es aber nicht ungewöhnlich, dass auch höhere Dienstgrade in den Mehrfamilienhäusern lebten, erklärt der Sprecher und verweist auf das Buch "Amerikaner in Heidelberg 1945-2013" von Elkins/Führer/Montgomery. Darin heißt es: "Im Gegensatz zum nahen Mannheim mussten selbst Offiziere im Rang eines Lieutenant Colonel oder Major in Heidelberg damit rechnen, mit ihren Familien in einem Mehrfamilienhaus zu wohnen, zu groß war einfach die Zahl ranghoher Offiziere."