Heidelberg. (pol/fro) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 18-jährigen Heranwachsenden wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags zum Nachteil eines 36-jährigen Mannes.

Aufgrund der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminaldirektion Heidelberg konnten zwei weitere Beschuldigte ermittelt und in der Folge Haftbefehle beantragt werden. Der Jugendliche soll mit weiteren Begleitern den 36-jährigen Geschädigten bis in die Poststraße verfolgt und ihn dort zu Fall gebracht haben. Dann soll er aus vollem Lauf gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers "gekickt" haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Beide Beschuldigte wurden am 26. September vorläufig festgenommen. Der 17-Jährige und der 18-Jährige, beide deutsche Staatsangehörige, wurden am 27. September auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Die Jugendlichen wurden in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.