Das Urteil in dem Prozess sollte am Freitagnachmittag gefällt werden. Foto: Hentschel

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Zwei der übrig gebliebenen vier Angeklagten im Poststraßen-Prozess mussten am gestrigen Freitag nicht zurück ins Gefängnis. Gegen die anderen beiden – unter ihnen der Haupttäter – verhängte die Jugendkammer Haftstrafen von fünfeinhalb sowie viereinhalb Jahren. Die zwei Angeklagten, denen das Gericht die Tritte nicht nachweisen konnte, wurden zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem müssen sie zeitnah Sozialstunden leisten. Da diese Beiden auf Rechtsmittel verzichteten, sind ihre Urteile bereits rechtskräftig. Alle vier Angeklagten waren vorher zehn beziehungsweise neun Monate in Untersuchungshaft.

Die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn wurde in ihrer Urteilsbegründung deutlich: „Es war ein Gewaltexzess, wie ihn die Jugendkammer hier noch nie erlebt hat.“ Die Kammer sei fassungslos und entsetzt gewesen, die Taten hätten bei ihnen für Gänsehaut gesorgt. Dabei hatte einer der Angeklagten seine Einlassung mit dem Satz begonnen: „Es war alles gar nicht so schlimm.“ Richterin Kuhn: „Dieser Satz hat uns verfolgt in diesem Prozess.“

Die Vorsitzende rekapitulierte die Nacht im August letzten Jahres. Die anfangs acht Angeklagten hätten sich auf der Neckarwiese getroffen, dort Alkohol getrunken, seien dann zum „McDonald’s“ in der Rohrbacher Straße gegangen. Am Eingang trafen zwei von ihnen – die am Freitag die höchsten Strafen erhielten – auf das spätere Opfer und seinen Begleiter. „Das haben wir auf dem Video gesehen“, so Richterin Kuhn. Der Eingangsbereich des Schnellrestaurants ist videoüberwacht, die Kamera zeichnete auf, wie die Angeklagten mit den beiden deutlich älteren Männern in Streit gerieten.

Die Kammer ist überzeugt, dass der Haupttäter dem späteren Opfer androhte, ihn abzustechen. Daraufhin zog der Begleiter des Mannes den jugendlichen Haupttäter weg. Als die Parteien sich trennten, erfuhr einer der Angeklagten im Schnellrestaurant von der Auseinandersetzung und stürmte heraus. Die anderen folgten. Von der Unterstützung bestärkt, nahm das von den anfangs überlegenen Männern eingeschüchterte Duo die Verfolgung auf. Die Männer flüchteten vor der Übermacht, doch das spätere Opfer war nicht schnell genug. „Dann kommt, was unfassbar ist“, so Richterin Kuhn.

Der Haupttäter trat dem auf der Seite liegenden Opfer gegen den Kopf, sodass der Mann sich auf den Rücken drehte. Der Jugendliche habe ihm in die Augen geschaut, sei hochgesprungen und habe ihm mit voller Wucht auf den Kopf getreten. Und das – nach Ansicht der Kammer – noch zwei mal wiederholt.

Einen „Vernichtungswillen“ attestierte die Richterin dem Angeklagten, der deshalb wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu fünf Jahren und sechs Monaten Jugendhaft verurteilt wurde. Sein Mittäter, der den Mann zu Fall brachte und – davon ist Kuhn überzeugt – noch mindestens einmal gegen den Kopf des Opfers trat, muss für vier Jahre und sechs Monate in Haft. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die beiden anderen sollen an dem Abend nur dabei gestanden haben. Dem Angeklagten, der aus dem „McDonald’s“ rannte, wirft das Gericht psychische Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung vor. Dem anderen, der dabei stand, unterlassene Hilfeleistung.

Der Prozess um die brutale Attacke hat auch kommunalpolitische Relevanz: „Ohne die Videoaufnahmen wären die Beteiligten nicht zu ermitteln gewesen“, stellt Richterin Kuhn fest. Der Videoüberwachung und der „mühsamen Kleinarbeit“ der Polizei sei es zu verdanken, dass die Angeklagten gefasst werden konnten.

Update: Freitag, 28. Juni 2019, 19.15 Uhr