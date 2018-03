Heidelberg. (mün/ani) Die Heidelberger Feuerwehr musste am Donnerstagabend nach Heidelberg-Kirchheim ausrücken. Gegen 17.30 Uhr war Rauch über einem Hausdach in der Häuselgasse gemeldet worden. Laut Polizei war niemand in der Wohnung und die Feuerwehr ging auf die Suche nach der Quelle des Rauches.

Die Feuerwehr erklärte auf Anfrage, dass ein Holzanbau im Garten angefangen hatte zu brennen. Das Feuer konnte unbemerkt in der Holzverkleidung des Hauses nach oben kriechen. Hierdurch sei es zu der starken Rauchentwicklung gekommen.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus Kirchheim und Rohrbach unterstützt. Der Einsatz war aufwändiger und kräftezehrend, da die Holzverkleidung an dem Gebäude entfernt werden musste, so der Sprecher Feuerwehr.

Niemand war in dem betroffenen Haus und es wurde auch niemand verletzt.

Update: 8. Februar 2018, 19.10 Uhr