Von Holger Buchwald

Heidelberg. In den letzten beiden Jahren seien allein der Heidelberger Taxizentrale mit ihren 140 Fahrern Aufträge im Wert von mehreren Millionen Euro entgangen, beklagt Geschäftsführer Michael Käflein. Mit der Erhöhung des Mindestlohns und dem starken Anstieg der Spritpreise befürchtet er nun weitere Schwierigkeiten.

Ausgerechnet in dieser Situation, in der viele Taxi-Unternehmen ohnehin schon "ausgeblutet" seien, sollen sie auch jetzt noch einen Großteil ihrer Corona-Soforthilfen, die sie im März und April 2020 bekommen hatten, zurückzahlen. Und zwar weil diese Hilfen nur Liquiditätsengpässe beheben sollten, die Taxi-Betriebe aber viele ihrer Fahrzeuge stillgelegt und daher kaum Unkosten hatten. "Wie soll die Rückzahlung gehen? Was hat man sich dabei nur gedacht?", fragt Käflein. Vielen Betrieben bleibe wohl nichts anderes übrig, als einen neuen Kredit aufzunehmen.

Die Auftragslage sieht derzeit dabei alles andere als rosig aus. "Silvester war ein bisschen besser als erwartet, aber immer noch schlecht", berichtet Käflein. 70 Prozent des Auftragsvolumens eines normalen Tages verzeichnete die Taxizentrale im Bosseldorn, wo nur die Auftragsfahrten erfasst werden und nicht die Passagiere, die an den Haltestellen einsteigen. Im letzten "normalen" Jahr in 2019 waren es insgesamt über die zwölf Monate verteilt 420.000 Fahrten, die die Genossenschaft registriert hatte, in 2020 waren es nur noch 247.000 und im gerade zu Ende gegangenen 2021 etwa 258.500 Auftragsfahrten.

"Alles in allem sind uns durch Corona 40 Prozent Umsatz entgangen", rechnet Käflein vor. Da das aktuelle Taxigutachten von einer durchschnittlichen Fahrt im Wert von 18,24 Euro ausgeht, seien den Unternehmen Auftragsfahrten im Wert von 6,2 Millionen Euro entgangen. Rechne man auch noch die Einsteiger am Hauptbahnhof, am Bismarckplatz oder an den anderen Haltestellen hinzu, schätzt er den Verlust auf 8,5 bis neun Millionen Euro. Käflein rechnet nicht damit, dass die Umsätze wieder so schnell auf das Niveau von 2019 steigen. "Heidelberg ist eine Kongressstadt, aber viele Konzerne haben sich an Videokonferenzen gewöhnt", befürchtet der Geschäftsführer.

Der Mindestlohn beträgt seit 1. Januar 9,85 Euro, bereits im Juli steigt er auf 10,45 Euro. Und die SPD und Olaf Scholz wollen ihn auf 12 Euro anheben. "Zusammen mit der Erhöhung der Spritpreise ist das für uns ein großes Thema", so Käflein. 85 Prozent der Fixkosten entfielen demnach in der Taxi-Branche auf die Personalkosten. Dabei hat bereits das Taxi-Gutachten der Firma Tokom von 2020 von einer "ungenügenden Ertragslage" gesprochen.

Auch aus diesem Grund hat die Genossenschaft bei der Stadt Heidelberg eine Tariferhöhung beantragt, die Mitte dieses Jahres in Kraft treten soll. Ab 1. Juli soll die Bereitstellung eines Taxis 3,50 Euro (bislang: 3 Euro) kosten. Die beiden ersten Streckenkilometer würden dann von 2,80 auf 3,30 Euro steigen, jeder weitere Kilometer würde mit 2,20 (bisher: 2) Euro zu Buche schlagen. "Generell hat die Stadt bereits einer Erhöhung zugestimmt", berichtet Käflein. Momentan sei man noch in Verhandlungen zu den Details.

Bereits ab diesem Freitag soll es in Heidelberg ein neues Angebot geben, mit denen andere Taxizentralen in Deutschland laut Käflein schon gute Erfahrungen gemacht haben: das 2G-Taxi. Dafür sollen nur Autos mit Trennscheibe zwischen Rückbank und Vordersitzen und geimpften Chauffeuren eingesetzt werden, verspricht er. 100 Fahrer wollen mitmachen. "Unsere Impfquote ist ohnehin sehr hoch." Käflein schätzt sie auf 80 Prozent, ein Großteil sei bereits geboostert. Bestellt werden die 2G-Taxis dann in der Taxizentrale. Ein Aufpreis wird nicht fällig.

Von der Stadt wünscht sich Käflein, auch für Mietwagen mit Chauffeur einen Mindestfahrpreis anzuordnen. Denn deren Anteil an der Personenbeförderung betrage in Heidelberg bereits 34 Prozent, dabei seien sie bislang nicht so stark reglementiert. Forderungen stellt Käflein auch an Land und Bund: "Wenn wir nicht unsere Corona-Soforthilfen zurückzahlen müssen, wäre auch das ein erster Schritt."