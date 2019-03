Heidelberg. (dns) 92 mal rückte der Kommunale Ordnungsdienst im Jahr 2018 in die Weststadt aus, um die Geschwindigkeit von Autos im Verkehr zu messen. Dabei ertappten die städtischen Mitarbeiter 2253 Temposünder. Jeder vierte (25,4 Prozent) der 8877 kontrollierten Autofahrer war damit zu schnell unterwegs, stadtweit waren es nur sieben Prozent. Das geht aus der Messstatistik für den Stadtteil hervor, die am Dienstagabend im Bezirksbeirat vorgestellt wurde. Laut Martin Buchholz vom Verkehrsmanagement seien 2018 stadtweit 897 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt worden, davon sei mehr als jede zehnte auf die Weststadt entfallen: "Das ist schon mehr als Bemühen, hier die Regeln auch durchzusetzen", so Buchholz.

Über die Hälfte der Fahrzeuge wurden bei 17 Messaktionen in der Tempo-20-Zone der Bahnhofstraße kontrolliert. Hier wurden 1006 Temposünder erwischt und verwarnt - eine Quote von 21,2 Prozent. Der Rest der Autos wurde im verkehrsberuhigten Bereich kontrolliert.

Am wenigsten hielten sich die Verkehrsteilnehmer in der Häusserstraße an die Regeln - hier fuhren insgesamt 36 Prozent schneller als die erlaubten vier bis sieben Stundenkilometer, beziehungsweise als die 19 Stundenkilometer, ab denen das Messgerät anschlägt. Ähnlich hoch waren die Zahlen in der Bunsenstraße (32,1 %) und der Kaiserstraße (32 %). Am angepasstesten sind die Autofahrer dagegen im verkehrsberuhigten Bereich der Römerstraße unterwegs: Hier wurde "nur" jeder siebte (13,8 %) verwarnt.

"Dankeschön für die Statistik - aber die finde ich beunruhigend", sprach Matthias Achen (Grüne) danach aus, was viele Bezirksbeiräte dachten. Wie die Stadt auf diese Zahlen reagiere, wollte er wissen, und Lutz Hager (FDP) pflichtete ihm bei: "Wir wollen hier Antworten, Lösungen." Diese konnte Buchholz jedoch nicht geben, zu geplanten Reaktion wisse er nichts. "Es geht nur über den Geldbeutel", erklärte darauf Wolfgang Heindl (CDU). Das einzige, was helfen würde, sei eine "100-Prozent-Überwachung": "Das kann man doch automatisieren."