Ausgelassene Stimmung beim Christmas-Rock-Festival in der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim im Jahr 2019 (v.l.): Marcus „BC“ Pföhler, Alex Kraft, Martin Jug (hinten), Alex Weigand (vorne liegend) und Joe Daniels. Foto: Hillenbrand

Von Peter Wiest

Heidelberg. Ja, sie sind eine Coverband. Das wollten sie auch schon immer sein. Aber sie sind beileibe nicht "nur" und schon gar nicht irgendeine Coverband. Denn die Heidelberger Gruppe "Dirty Deeds" hat längst ein ganz eigenes Profil gewonnen – und gilt mittlerweile weit über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus als die beste ihrer Art.

Zusammengeführt hat sie vor zwei Jahrzehnten die Liebe zu ihren großen Vorbildern. Alle fanden damals und finden heute immer noch, dass es nun mal keine bessere Band gab und gibt als die Hardrock-Könige von AC/DC – und zwar ganz besonders in der Originalbesetzung mit dem mittlerweile bereits vor 40 Jahren verstorbenen Sänger Bon Scott.

Rock’n’Roll als Lebenseinstellung: Die Band im Jahr 2002, zwei Jahre nach ihrer Gründung. Foto: Jug

Dessen 20. Todestag war denn auch am 19. Februar 2000 mit der Anlass für die Gründung von "Dirty Deeds" – die sich nach einem der bekanntesten Songs von Scott und den beiden anderen AC/DC-lern Angus und Malcolm Young benannten.

Der Rest ist mittlerweile fast schon ein Stück regionale Rock-Geschichte. Bereits nach den ersten Auftritten wurden die "Dirty Deeds" zum Geheimtipp der Heidelberger Musikszene. Sehr schnell aber sorgten die spektakuläre Bühnenshow des Sängers und Frontmannes Marcus "BC" Pföhler und der originäre Sound der gesamten Band mit den perfekt an das Original angelehnten authentischen Gitarren und der durchdringenden Rhythmussektion für ein immer breiter werdendes Publikum.

Ausverkaufte Shows zunächst noch in Heidelberg, bald jedoch auch weit darüber hinaus bestätigten den Erfolg. Auftritten in Locations wie dem "Cave 54" oder dem "Karl" in der Altstadt, dem Schwimmbad-Music-Club in Neuenheim oder der "Goldenen Rose" in Kirchheim folgten Konzerte in der Region rund um Heidelberg – von Neckarsteinach über Neckargemünd bis Schriesheim, Mörlenbach, Wiesloch und Plankstadt.

In schutzsicherer Weste zum Gig: Die „Dirty Deeds“ vor ihrem Auftritt in Kabul 2005. Foto: Kullina/Jug

2005 dann der Ritterschlag: "Dirty Deeds" erhielten eine Einladung nach Kabul in Afghanistan, um für die "Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe" ISAF aufzutreten – vor rund 2400 Soldaten aus 23 Ländern, die dort stationiert waren. "Es war ein unglaubliches Erlebnis, das vergisst man sein Leben lang nicht", schwärmt rückblickend Schlagzeuger Martin Jug noch heute: "Die Jungs dort liebten uns und unsere Musik einfach. Und das hat uns noch mal zusätzlichen Ansporn gegeben".

Ein Ansporn, den die Band nutzte, um noch bekannter und erfolgreicher zu werden – mit Auftritten sogar beim legendären Wacken-Festival, aber auch in Städten wie Lübeck, Hamburg, Bochum oder Essen und nicht zuletzt in der Schweiz sowie danach auch noch auf dem "Alpenflair"-Festival in Tirol.

Dazwischen lagen immer wieder nicht minder spektakuläre Gigs daheim – wie etwa der unvergessene Auftritt 2011 beim Heidelberger Herbst. Dort hatten die "Dirty Deeds" bereits zuvor immer wieder mal für Furore gesorgt in der Unteren Straße – wo die Stadt jedoch in diesem Jahr "aus Sicherheitsgründen", wie es hieß, ein Auftrittsverbot erlassen hatte. Die vielen zunächst bitter enttäuschten Fans mussten trotzdem auch an diesem "Herbst" nicht auf ihre "Dirty Deeds" verzichten, nachdem die Band ihr Equipment einfach in einer Wohnung im ersten Stock an der Ecke Bussemergasse / Untere Straße aufgebaut und dann von dort aus für ihr mehr denn je begeistertes Publikum gespielt hatte.

Auch Wechsel in der Besetzung im Laufe der Jahre konnten dem Erfolg der Band keinen Abbruch tun. Von den Gründungsmitgliedern sind heute lediglich noch "BC" Pföhler und Martin Jug dabei. Mit im "Dirty Deeds"-Boot sind bereits seit 2003 Alex Kraft (Gitarre/Gesang) und Alex Weigand (Bass/Gesang) sowie seit 2014 Joe Daniels (Gitarre/Gesang). Das Repertoire hat sich dabei über die Jahre kaum verändert und besteht nach wie vor im Wesentlichen aus AC/DC-Stücken "aus der guten alten Zeit" mit Knallern wie "Highway To Hell", "TNT" oder "Let There Be Rock".

Zu hören sein werden diese natürlich auch beim Jubiläumskonzert von "Dirty Deeds", die ihr 20-jähriges Bestehen am Samstag, 29. Februar, in der Halle 02 feiern. Der erste Teil des Abends wird die Bandgeschichte abhandeln – und für den zweiten sind zahlreiche musikalische Überraschungsgäste angesagt.

Info: High Voltage Rock’n’Roll: 20 Jahre Dirty Deeds, Samstag, 29. Februar, 18 Uhr, Halle 02. Tickets im RNZ-Kartenshop in der Neugasse 4-6, Telefon 06221/5191212