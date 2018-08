Mit dem Fahrrad komme ich am Hauptbahnhof an - und bleibe mobil. Foto: Buchwald

Heidelberg. (hob) Wie komme ich schnell, umweltbewusst und zuverlässig vom Wohnort in Mannheim-Seckenheim zur Arbeit in die Heidelberger Altstadt - in einer Zeit, in der es überall von Baustellen wimmelt? Am Tag zwei des Experiments läuft alles nach Plan.

Heute habe ich das Glück, dass ich eine Mitfahrgelegenheit von Seckenheim zum Mannheimer Hauptbahnhof habe - mit dem Kleinbus, das Fahrrad ist deshalb mit an Bord. Nach zwölf Minuten Fahrtzeit begebe ich mich mit meinem Drahtesel ans Gleis 10, denn dort soll um 11.56 Uhr die S-Bahn Richtung Bruchsal abfahren. Ein Laufband an der Fahrgast-Anzeige weist uns darauf hin, dass der Zug erst in Heidelberg wieder halten wird.

Außer dass die S-Bahn alle Zwischenstationen auslässt und nur mit 50 bis 55 Stundenkilometern an der Baustelle der Gleissanierung zwischen Seckenheim und Friedrichsfeld vorbeifährt, ist alles wie immer. Normale Fahrgäste blockieren die Klappsitze im Fahrradabteil, sodass nicht nur die Radler, sondern auch eine Familie mit Kinderwagen und Passagiere mit großem Gepäck stehen müssen. Und das, obwohl es auf den Vierersitzen weiter hinten im Zug noch genügend freie Plätze gibt. Die Klimaanlage funktioniert nicht richtig, bei Außentemperaturen von über 30 Grad ist es stickig, eine junge Frau fächelt sich Luft zu. Die meisten starren auf ihr Handy.

Um 12.15 Uhr steigen wir im Heidelberger Hauptbahnhof aus, jetzt noch acht Minuten auf dem Rad und schiebender Weise durch die gesperrte Plöck, dann ist die Neugasse erreicht. Mit kleinem Umweg über Mannheim-Zentrum war ich 29,1 Kilometer und 48 Minuten unterwegs.

Die Punktevergabe - von 1 (schlecht) bis 3 (gut):

Verlässlichkeit: 3

Komfort: 2

Schnelligkeit: 2

Öko-Bilanz: 2

Fitness-Faktor: 2

Gesamt: 11/15

Fazit: Kaum zu toppen.