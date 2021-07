Von Julia Schulte

Heidelberg. Elf Wörter – mehr brauchte die neunjährige Sophia Weisbrod nicht für ihren Aufruf zur friedlichen Versöhnung. Für ihr Gedicht gewann die Drittklässlerin den diesjährigen "Ulli-Thiel-Friedenspreis" für Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg, der seit dem Schuljahr 2019/2020 für Einzel- und Gruppenprojekte vergeben wird, die sich mit dem Thema der Friedensbildung befassen.

Das Besondere an Sophias Gedicht: Es handelt sich um ein "Elfchen", also eine ganz spezielle Gedichtform. Ein Elfchen besteht aus nur elf Wörtern, die in festgelegter Form auf fünf Verszeilen verteilt werden. Wie man so ein Gedicht schreibt, hatte Sophia in der zweiten Klasse gelernt. Im vergangenen Jahr machte sie mit ihrer Familie dann Urlaub in der Normandie, wo sie auch Soldatenfriedhöfe besichtigte. Diese seien sehr groß gewesen, erzählt Sophia. "Weit und breit standen nur Kreuze, viele Kilometer weit", erinnert sie sich. Das zu sehen, sei sehr schlimm für sie gewesen, und sie habe danach in einem Buch noch mehr zum Krieg gelesen. Als dann ihre Mutter von dem Ulli-Thiel-Friedenspreis erfuhr, zögerte sie nicht lange und verfasste ein Elfchen zu dem Thema. In ihrer Bewerbung schrieb sie: "Mit nur elf Worten zeige ich, wie Frieden ohne Waffen möglich sein kann."

"Streit – Nochmal versuchen? Wäre eigentlich toll! Hand reichen und reden. Frieden"

Für den Ulli-Thiel-Preis können sich alle Schulen des Landes Baden-Württemberg bewerben und Teilnehmer können ein freies Friedensthema wählen. Dieses soll sich an dem vom Friedensaktivisten Ulli Thiel ins Leben gerufenen Motto "Frieden schaffen ohne Waffen" orientieren. Die Schülerinnen und Schüler können neben Gedichten auch Bilder, Videos oder Projektarbeiten einreichen. Dass sie mit ihrem Gedicht den ersten Platz belegt hat, erfuhr Sophia, als sie aus der Schule zurückkam, von ihrer Mutter, die von der Jury kontaktiert worden war. "Ich konnte es erst gar nicht glauben", sagt Sophia.

Zur Preisverleihung fuhr sie dann nach Karlsruhe, begleitet von ihrer Mutter, ihrem kleinen Bruder und der Klassenlehrerin, Julia Thomalla. Dort wurden die erfolgreichsten Projekte vorgestellt und Sophia hielt eine Dankesrede vor dem Publikum. Die Laudatio hielt der badische evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, der die kreativen und aufrüttelnden Beiträge der Kinder und Jugendlichen sowie deren Ideen, Konflikte ohne Macht und Gewalt zu lösen, lobte.

Neben der Einladung nach Karlsruhe erhielt Sophia auch ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Einen Teil davon will sie an die Stolperstein-Initiative spenden, von dem anderen hat sie sich und ihrem sechsjährigen Bruder jeweils ein Spielzeug gekauft. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Neunjährige einen Preis gewinnt: Schon beim "Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten" war sie erfolgreich und erhielt einen Buchpreis. Und auch in Zukunft will sie weiter schreiben, dann aber lieber Kurzgeschichten.