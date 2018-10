Von Manon Lorenz

Heidelberg. Den Großteil des Publikums hatte sein ihm vorauseilender Ruf als brillanter Rhetoriker und äußerst unterhaltsamer Redner am Freitagabend in den ausverkauften Theatersaal des Augustinum auf dem Emmertsgrund gelockt. Wenn Gregor Gysi - der 70-Jährige ist momentan "nur" noch Bundestagsabgeordneter - derzeit öffentliche Vorträge hält, dann geht es darin meistens um seine 2017 erschienene Autobiografie "Ein Leben ist zu wenig". Auf Bitten des Veranstalters hatte er seinen Vortrag aber kurzerhand dem Rahmenthema des diesjährigen Kulturprogramms der Seniorenresidenz angepasst, das sich dem Epochenjahr 1968 widmet. "Der 50. Geburtstag der 68er Bewegung: Die heutige Situation in Europa und Deutschland", lautete deshalb der Titel.

Bei seinen Auftritten ist Gysi immer für Überraschungen gut. In diesem Fall bestand die erste Überraschung bereits darin, dass er überhaupt anwesend sein konnte. Am Vormittag war Gysi nämlich noch Teil einer Delegation, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf seinem Staatsbesuch in Griechenland begleitet hatte. Dass der an diesem Tag Weitgereiste seinen Auftritt dennoch nicht absagte, freute nicht nur die knapp 400 Besucher, sondern auch Uwe Hinze, Direktor des Seniorenstifts, sowie dessen Kulturreferenten und Organisator der Veranstaltung, Max Hilkert.

Mittags war er zwar noch in Athen, der Höhepunkt des Tages sei aber hier, im Augustinum, eröffnete Gysi seinen Vortrag über ein Thema, von dem er als ehemaliger DDR-Bürger doch eigentlich gar keine Ahnung haben könne, wie ihm seine Ex-Frau aus dem Westen am Telefon vorgehalten habe. Was folgte, war eine gute Stunde lang "Geschichtsunterricht" bei Dr. Gysi, gewürzt mit amüsanten persönlichen Anekdoten aus dieser Zeit.

Die 68er Bewegung - "jeder glaubt zu wissen, was das war", meinte Gysi. Dennoch fielen die Erzählungen darüber in der Rückschau je nach Perspektive reichlich unterschiedlich aus. Der Politiker stellte deshalb nicht die Ereignisgeschichte in den Vordergrund, sondern nahm das große Ganze in den Blick. Auch für den historisch weniger versierten Zuhörer gut nachvollziehbar betrieb er Ursachenforschung, beleuchtete die Konflikte, die sich 1968 Bahn brachen, und zeigte die langfristigen Erfolge auf, die sich aus der Bewegung ergaben, wenn man sie im Sinne einer Kulturrevolution deutet. Die Bereicherungen, die kulturelle Modernisierung mit sich bringt, zu vermitteln und diese zu unterstützen, sei aktuell notwendiger denn je -und gemeinsame Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte, um das Interesse an Parteien wie der AfD zu reduzieren, die sich diesem Prozess in den Weg stellten.

"Ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft", schloss Gysi seinen Vortrag und forderte wieder mehr Rückbesinnung auf allgemein verbindliche Moralvorstellungen, wie sie beispielsweise die Bergpredigt im Neuen Testament liefere. Nur das mit der Feindesliebe sei seiner Ansicht nach zu viel verlangt, räumte er lachend ein. Von Feinden war Gregor Gysi an diesem Abend aber wahrlich nicht umgeben, und so fand sich der Politiker eine Stunde nach Vortragsende mit einem Glas Weißwein an einem Stehtisch im Foyer immer noch von einer Traube treuer Fans umringt, signierte geduldig Bücher und plauderte über Gott und die Welt. Ein Exemplar seines Buchs "Marx und wir: Warum wir eine neue Gesellschaftsidee brauchen" versah er für eine Studentin mit der Widmung: "Nehmen Sie die Sache stets ernster als sich selbst" und fügte hinzu: "Das ist mein Motto und hat mir immer geholfen."