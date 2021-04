Von Sebastian Riemer

Die Spezialisten für Endoprothesen in der privaten Atos-Klinik am Bismarckplatz führen seit Kurzem Knie-Operationen mithilfe eines Roboters durch. Der Ärztliche Direktor der Klinik, Prof. Hajo Thermann, ist einer von ihnen. Im RNZ-Interview erklärt er das neuartige Verfahren.

Herr Prof. Thermann, Knie-Operation mit Roboter: Wie läuft das genau?

Zunächst nehmen wir das Knie im Computertomografen auf und speisen diese Daten in eine Software ein: In diesem Programm können wir die Knieprothese dann – vor der eigentlichen Operation – virtuell einbauen. Ich kann in diesem Programm das Knie beugen und strecken und die Prothese beliebig verschieben. Ich sehe alles in der Bewegung, das ist ein riesiger Fortschritt. Und das Ergebnis ist eine perfekte Prothese in einem optimal balancierten Knie.

Aber erst einmal nur virtuell. Und ein Roboter war da jetzt auch noch nicht im Spiel. Der kommt dann bei der eigentlichen Operation zum Einsatz?

Genau. Zunächst befestige ich Reflektoren rund um das Knie, sodass die Software das virtuelle und das reale Knie direkt übereinanderlegen kann. Und dann muss man sich das vorstellen wie einen Industriearm beim Autobau. Dieser schneidet dann genau so, wie es die Software ausgerechnet hat.

Heißt das, Sie operieren gar nicht mehr selbst, sondern der Roboter-Arm macht das alleine?

Nein, nicht ganz. Ich muss schon noch den Roboterarm – wie in einer Flugschneise – präzise einstellen, bevor er anfangen kann. Aber wenn ich um 0,1 Millimeter von der idealen Schneidelinie abweiche, dann schaltet der Roboter ab. Es ist sensationell, weil die perfekte Passung doppelt überprüft wird: vorab im Programm und während der OP dann durch das ständige Übereinanderlegen von virtuellem und realem Knie mit der Säge.

Aber braucht es Sie – als einen der international führenden Kniechirurgen – dann in Zukunft überhaupt noch?

Wissen Sie, ich mache das seit 30 Jahren, ich habe Tausende von Knieprothesen eingesetzt. Ich kann das sehr gut – aber mit dem Roboter bin ich nun noch präziser. Es klappt jedes einzelne Mal perfekt, und ich kann eigentlich keine Fehler mehr machen. Ein weiterer Vorteil ist: Ich muss das Knie nicht mehr so weit öffnen, weil ich nicht mehr so viel sehen muss. Der Computer weiß ja genau, was er will – und die Säge schneidet nicht über den Knochen hinaus. Dadurch ist auch die Rehabilitation nach der OP schneller und einfacher. Und da ich für jeden Patienten das Beste will, freuen wir uns beide darüber.

Aber noch einmal: Kann das in Zukunft dann fast jeder machen?

Ich glaube schon, dass sich die Handschrift des Arztes in den nächsten Jahrzehnten verlieren wird. Vielleicht ist es schon in zehn Jahren so, dass ich das Knie nur noch darstelle und der Computer den Rest komplett alleine macht. Ein Arzt ist dann nicht mehr deshalb gefragt, weil er so ein Weltklasse-Operateur ist, sondern vielleicht eher, weil er faszinierend und vertrauensvoll ist, weil er gut mit Patienten kann. Das ist wie mit der Formel 1: Die Mechaniker haben da heutzutage auch nicht mehr so viel zu tun.

Haben Sie als Arzt bei dieser Entwicklung keine Angst vor Kontrollverlust?

Nein, denn wir Ärzte begleiten den Prozess ja weiterhin. Dieser Trend ist auch gar nicht aufzuhalten, weil die Patienten das irgendwann gar nicht mehr anders akzeptieren werden: Sie wollen die Präzision des Roboters! Ich denke, dass diese täglichen Standard-OPs in ein paar Jahren alle Roboter-unterstützt sind.