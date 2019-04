Von Katharina Kausche

Heidelberg. Einen Spitzenpolitiker einfach mal fragen, was einem auf dem Herzen liegt: Auf dem Bismarckplatz war das am Donnerstagabend möglich. Die Jusos Heidelberg hatten ein "Ask me anything" (Frag mich, was du willst) mit Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Vorsitzender, organisiert. "Ich denke, dass ihm viele gerne mal eine Frage stellen würden", sagte Juso-Sprecher Daniel Al-Kayal. Als Lokalpolitiker werde man immer wieder nach den Entscheidungen der Partei auf Bundesebene gefragt. "Das Interesse ist also da, aber wirklich viel dazu sagen können wir dann selten." Deshalb sei das Format eine gute Möglichkeit.

Neben einigen Juso-Mitgliedern kamen nach und nach auch einige interessierte Passanten mit in den Stuhlkreis, den die Jusos aufgebaut hatten. "Wenn ich Talk-Shows schaue, denke ich mir immer: Ich würde jetzt andere Fragen stellen", sagte Marvin Weiler. "Meistens weichen die Politiker bei Antworten aus und ich würde sie einfach mehr aus dem Konzept bringen wollen." Der 19-jährige Chemiestudent setzte sich auf dem Nachhauseweg spontan zur Diskussionsrunde dazu. Er hatte Stegner erkannt und wollte die "Chance nutzen, um eigene Fragen zu stellen". Es ging unter anderem um den Umgang mit Populisten, das Bundesausbildungsgesetz und Wohnungsnot.

Daniel Al-Kayal hatte im Vorfeld noch Gesprächsanregungen auf Karteikarten notiert, aber die Diskussionen kamen auch ohne sie ins Rollen. Besonders beim Thema Wohnungsnot ging es lange hin und her zwischen Stegner und Weiler. Der Student hakte immer wieder nach und stellte auch mal provozierende Fragen: "Warum sollte jeder Mensch das Recht darauf haben, in der Mitte Münchens zu wohnen?" Eine andere Passantin fühlte Stegner zum Klimaschutz auf den Zahn: "Was genau sind die Maßnahmen, die die SPD durchsetzen möchte", fragte sie mehrfach nach.

Reinhold Rettig blieb ebenfalls an der Diskussionsrunde hängen. Er habe an der Stimme erkannt, dass gerade ein bekannter Politiker diskutiere. "Ich wollte die Chance nutzen, meine Frage mal direkt zu stellen, weil man die Politiker ja sonst immer nur im Fernsehen sieht und hört", sagte er. Wenn man die Antwort direkt höre, verarbeite man sie auch ganz anders. Er hätte gerne länger mit Stegner diskutiert, aber die Jusos hatten den Stand nur bis 21 Uhr angemeldet und er war ein wenig zu spät gekommen.

Für Ralf Stegner war das nicht die erste "Ask me anything"-Diskussionsrunde. "Ich mag das Format, weil es nie langweilig wird", sagte er. "Die einen sind ungeduldig und wollen genau wissen, wann was passiert, andere wollen mich in der Diskussion ein wenig herausfordern." Auch Daniel Al-Kayal ist zufrieden. "Wir wussten gar nicht, was uns erwartet, aber es sind ja wirklich interessante Diskussionen aufgekommen", sagte er. "Es war toll zu sehen, wie Ralf Stegner von den Passanten erkannt wird - er ist eben auch ein Charakterkopf." Beim nächsten Mal hoffe er aber auf eine andere Zeit und einen anderen Ort für die Diskussion: "In der Mittagspause am Uniplatz würde die Runde vor allem bei den Studenten noch besser ankommen."