Von Thomas Seiler

Heidelberg. Es herrschte große Erleichterung am gestrigen Aschermittwochsmorgen - und zwar darüber, dass das Fastnachttreiben nun wieder der Vergangenheit angehört. Zu sehr kämpfte man noch mit den Nachwirkungen des 170. Fastnachtsumzugs vom Dienstag, den der Präsident der Perkeo-Gesellschaft, Thomas Barth, als "wunderschön und total gelungen" einstufte. Aber spätestens, als sich Jonah Jäger von den "Knöllchen" der Karnevalsgesellschaft Polizei (KGP) fast die Seele aus dem Leib trommelte, änderten sich auf der Stelle Gestik und Mimik der Sitzungspräsidenten aus den heimischen Karnevalsvereinen. Allesamt im Trauergewand und mit schwarzen Zylindern auf den Köpfen ließen sie gestern ausgiebig an der Angel ihre leeren Geldbeutel im Wind flattern - und wirkten dabei doch irgendwie recht traurig.

Unter großem Gejammere zog die Narrenschar schließlich von ihrem Stammquartier, dem "Roten Ochsen" in der Altstadt, aus zum Herkulesbrunnen am Marktplatz, um traditionell ihr über die ganze Kampagne hinweg doch geschundenes Portemonnaie zu waschen und mit "Greine und Heule" das Ende der wieder für sie "viel zu kurzen fünften Jahreszeit" zu beklagen.

Vom Rathaus eilte Bürgermeister Joachim Gerner zum nahen Geschehen, um angesichts eines in der Nähe des Brunnens abgestellten Leichenwagens sein Beileid zu bekunden. Er traf aber gleich auf den schlagfertigen Perkeo-Präsidenten Barth. "Wer ist denn gestorben, vielleicht der Humor, den es in Heidelberg überhaupt nicht gibt", so die Antwort des narrengestählten Fastnachts-Vordenkers. Und in das zustimmende Gelächter fielen nicht nur sämtliche Sitzungsoberen und die anwesenden Träger des Goldenen Heringsordens ein, sondern auch viele Touristen aus dem asiatischen Raum, die mit ihren Smartphones Fotos von der für sie doch eher ungewöhnlichen Szenerie festhielten.

Untermauert durch den närrischen Zauberspruch, den Max Reinhard Fels, der Ehrensitzungspräsident der Pfaffengrunder Karneval-Gesellschaft (PKG) vortrug, bemitleideten sich die Präsidenten zunächst gegenseitig beim Tauchen der leeren Geldtaschen in das virtuelle Nass, denn "das Geld hat sich verzogen". Doch dann fielen sie doch mit den immer mehr erstaunten Zaungästen in ein noch schallenderes Lachen, da "die Fastnacht wieder kimmt und uns alle, alle Pinke, Pinke wieder bringt". Derart beschwingt zogen sich die sieben Obernarren später wieder in den "Ochsen" zurück, um mit Winni Mikus den 31. "Fischer des Goldenen Herings" in "Würdigung seiner großartigen Verdienste zur Pflege und Erhaltung des alten Brauchtums Fastnacht in Heidelberg" zu küren.