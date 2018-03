Von Marie Müller

Heidelberg. Sonntagnachmittag, strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel. Das Thermometer zeigt minus ein Grad Celsius an. Perfektes Wetter für einen schönen Winterspaziergang, dick eingepackt mit einer Kanne heißem Tee im Gepäck.

Das könnte man jedenfalls meinen. Anders sahen das die rund 60 Mutigen, die sich gestern bei einer Wassertemperatur von vier Grad Celsius in die eisigen Fluten des Neckars stürzten. Der Grund: Der Verein "Neckarorte" hatte im zweiten Jahr in Folge zum sogenannten "Anbaden" an das Iqbalufer in Bergheim geladen. Aber warum tun sich die Menschen das bei dieser Kälte an? Konrad Neufeld, einer der Schwimmer, beantwortete das so: "Mich reizen verrückte Sachen. Ich bin regelmäßiger Saunagänger. Deswegen schreckt mich kaltes Wasser auch nicht ab. Ich fand es einfach toll." Johanna Mink pflichtete ihm bei: "Ich bin heute zum ersten Mal dabei und muss gestehen: Es war sehr kalt." Aber sie möge nun einmal den Neckar und sei gerne an dessen Ufern unterwegs. "Und dank der Fasssauna bin ich auch schon wieder gut aufgewärmt."

Hintergrund > Der Verein "Neckarorte" verfolgt unter dem Motto "Stadt an den Fluss" das Ziel, das Neckarufer in [+] Lesen Sie mehr > Der Verein "Neckarorte" verfolgt unter dem Motto "Stadt an den Fluss" das Ziel, das Neckarufer in Heidelberg besser erlebbar zu machen . Als Projekt der Architektenkammer Heidelberg im Jahr 2016 gestartet, ist die Initiative seit fast genau einem Jahr ein richtiger Verein, in dem neben Architekten und Landschaftsplanern auch viele Künstler, Fotografen und Designer aktiv sind. Die Mitglieder setzen sich dafür ein, das Erlebnis am Fluss in allen Heidelberger Neckarufer-Stadtteilen zu verbessern. Bislang konnten so Uferbereiche in der Altstadt, in Bergheim, Schlierbach und Wieblingen besser für die Öffentlichkeit erschlossen werden. Auch das Stadtplanungsamt unterstützt den Verein. Der städtische "Koordinator Stadt an den Fluss", Alexander Krohn, ist das Verbindungsglied zwischen Verein und Stadtverwaltung. Dieses Jahr stehen wieder zahlreiche Projekte auf dem Programm, darunter der "schwimmende Weg" oder die Wiederbelebung des Neckarstrands in der Altstadt.

[-] Weniger anzeigen

Bevor es für die Teilnehmer ins Wasser ging, bedankte sich Dirk Rulffes, Hauptorganisator der "Neckarorte", bei allen Beteiligten: "Das hier ist keine reine Spaßveranstaltung. Wir sind heute hier, weil wir zeigen wollen, wie vielseitig Heidelberg ist und welches Potenzial in unserer Stadt steckt." Es gehe darum, ein Bewusstsein zu schaffen und neue Orte entlang des Neckars zu beleben. "Dazu brauchen wir Orte wie diesen, an denen wir experimentieren können." Auch dieses Jahr sollen wieder viele Veranstaltungen folgen, so Rulffes. Bislang lag der Schwerpunkt der Neckarorte-Aktionen am südlichen Ufer, also in Bergheim, der Altstadt und Wieblingen. Doch Rulffes versprach, dass nun auch für das Nordufer einiges in Planung sei.

Zum Auftakt des Anbadens gestern stimmte der Chor "Mamas und Papas" mit viel Witz und Charme auf den Nachmittag ein. Auch konnten die Schwimmer an der Aufwärmgymnastik der Yogatrainerin Daria Habermann teilnehmen. Nicht nur die Badenden, sondern auch die vielen Zuschauer wärmten sich an der Containerbar mit heißer Suppe und selbst gemachtem Punsch. Und eine Reihe Sonnenstühle lud trotz der Kälte zum Sonnenbaden ein.

Beim Bad im eisigen Neckar waren verschiedene Herangehensweisen zu beobachten: Manche wagten Kopfsprünge, andere tasteten sich Zentimeter für Zentimeter heran. Alles unter der Aufsicht der DLRG und Wasserschutzpolizei. Die meisten Schwimmer hielten es allerdings nicht lange im Wasser aus. Nach wenigen, kräftigen Zügen und nur ein paar Sekunden verließen fast alle den Neckar und steuerten zielstrebig auf die Fasssauna zu, die zum Aufwärmen bereitstand.