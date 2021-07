Heidelberg. (jola) Ein 25-Jähriger hat im Juni vergangenen Jahres 9000 Euro Corona-Soforthilfe ausgezahlt bekommen. Die sollten für sein Unternehmen sein. Nur: Dieses Unternehmen hat nie existiert. Die Sache flog auf. Der Mann hatte seine persönlichen Daten dafür hergegeben, dass in seinem Namen der Antrag auf Hilfen gestellt wurde. Die Hälfte des Geldes übergab er an diejenigen, die ihm das "Geschäft" vorgeschlagen hatten, den Rest behielt er. Dafür wurde der 25-Jährige am Dienstag am Amtsgericht zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Geld muss er zurückzahlen.

"Wir sind eigentlich nur bei Ihnen, weil mein Mandant da reingezogen wurde", sagte Verteidiger Jens Klein zu Prozessbeginn zu Richter Norbert Will. Ursprünglich hatte der junge Mann per Strafbefehl eine Bewährungsstrafe von acht Monaten bekommen. Dagegen legte er Einspruch ein. Sein Mandant, so Klein, sei angesprochen worden, es gebe eine "lukrative Geldquelle". Der 25-Jährige lebte damals von Sozialhilfe und gab seine persönlichen Daten – Name, Wohnort, Kontonummer – heraus. "Sie haben gewusst, dass da in Ihrem Namen ein Antrag gestellt wird?", fragte Will. "Ich habe nie etwas unterschrieben", beteuerte der Angeklagte. Er räumte allerdings ein, dass der Antrag so gestellt wurde.

Auch ein Polizist wurde vernommen. Der Kriminalbeamte erklärte, dass ihm noch zwei weitere, ähnlich gelagerte Fälle bekannt seien. Auch da wurden Corona-Hilfen für nicht existente Unternehmen beantragt. Und im Gegensatz zum aktuellen Fall habe es Ermittlungen zu den Hintermännern gegeben. "Es ist eine Personengruppe aus Leimen", so der Polizist.

Die Staatsanwältin beantragte eine Haftstrafe von sieben Monaten, ausgesetzt zur Bewährung und daran gekoppelt eine Geldauflage von 2500 Euro. Zudem müsse er die 9000 Euro zurückzahlen. Verteidiger Klein dagegen bat, bei seinem "in finanziellen Dingen nicht sehr beschlagenen" Mandanten Milde walten zu lassen.

Das Urteil von Richter Will lag am Ende um zwei Monate niedriger als im ursprünglichen Strafbefehl. 9000 Euro sei "ein Haufen Geld", so Will. Allerdings sei es dem Angeklagten auch sehr leicht gemacht worden: "Wenn man nur ,Ja’ sagen muss und schon fließt das Geld, dann ist die kriminelle Energie nicht so hoch, wie wenn Sie jetzt monatelang eine Tat geplant hätten", erklärte der Richter. Als Bewährungsauflage erlegte er dem 25-Jährigen auf, 500 Euro zu zahlen. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt, weil der Angeklagte mittlerweile wieder berufstätig ist: "Ich bin bei Ihnen guter Dinge, dass nichts mehr passiert", sagte Will in Richtung des Angeklagten. Ermahnte ihn aber gleichzeitig: "Nächstes Mal gibt’s dann Knast."