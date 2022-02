Von Sarah Hinney

Heidelberg. Eine kleine Mauer geschichteter Ziegelsteine rechts, ein Gebinde weißer Lilien, Rosen und Chrysanthemen links – der Altarraum der Peterskirche ist bescheiden geschmückt. Eine Woche nach den Schüssen im Hörsaal 360 im Neuenheimer Feld, die eine 23-jährige Studentin das Leben kosteten, drei Studenten verletzten und Universität und Stadt in Schock versetzten, ist die Universitätskirche in der Altstadt am Montagmittag Schauplatz einer bewegenden Trauerfeier. In der Kirche sitzen Angehörige und Kommilitonen der getöteten Studentin, aber auch viele Menschen, die nach der Tat vor Ort waren, die halfen, Trost spendeten.

Wie Seelsorgerin Christiane Bindseil oder Markus Brutscher von der Katholischen Hochschulgemeinde, Marie Burmeister von der Theologischen Fakultät und Michael Dahlinger, Mitglied im Feuerwehr-Seelsorgeteam Rhein-Neckar. Sie alle legen je einen Stein auf dem Mäuerchen ab. Ein Stein als Symbol für die Trauer um die getötete Studentin. Ein Stein für die betroffenen Studierenden und Dozenten. Ein Stein für all jene, die im Hörsaal waren. Ein Stein aber auch für den 18-jährigen Täter, der sich nach der Tat selbst richtete – und für seine Familie.

Studierende und Betroffene legten weiße Rosen nieder. Eine Woche nach den tödlichen Schüssen im Hörsaal 360 im Neuenheimer Feld fand in der Peterskirche in der Altstadt eine bewegende Trauerfeier statt. Foto: Philipp Rothe

Am Ende des Gottesdienstes liegen auf der kleinen Mauer jedoch nicht nur die Steine, sondern sie ist gesäumt mit Dutzenden von weißen Rosen, die die trauernden Studierenden dort abgelegt haben – und zehn brennende Kerzen erleuchten die Steine der Trauer. "Wir halten heute inne, denn die Zeit anhalten können wir nicht", sagt Universitätsprediger Helmut Schwier von der Theologischen Fakultät, der die Trauergemeinde durch den eineinhalbstündigen Gottesdienst leitet, gleich zu Beginn. Es sei "ein Innehalten und Gedenken – um den Schock zu überwinden und ins Leben zurückzufinden". Um 12.16 Uhr – etwas früher als geplant – senkt sich für die Gedenkminute Schweigen über den Kirchenraum, während die Glocken der Peterskirche läuten. Eine Woche zuvor, um 12.24 Uhr, waren die ersten Notrufe aus dem Hörsaal bei der Polizei eingegangen, in diesen Minuten hatten 30 Studierende Todesangst ausgestanden.

"Mein Herz ist schwer, meine Seele ist wund", sagt Schwier. Er betont aber auch: "Wir haben uns gegenseitig unserer Seelen angenommen." Es sind dann die musikalischen Momente der Trauerfeier, in denen die Musiker und der Chor des Universitätsorchesters "Collegium Musicum" immer wieder Raum geben, um innezuhalten. Die Kraft geben – jenen, die in ihren Reden Worte für den Schmerz finden müssen, und jenen, die im Kirchenraum zuhören. Darunter vier Landesminister.

„Wir sind nicht allein“, versprach Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh (M.). Foto: Rothe

"Die brutale Gewalttat erfüllt uns heute mit tiefer Trauer und mit Fragen nach dem Warum und dem Sinn", sagt Innenminister Thomas Strobl. "Eine junge Studentin wurde aus Ihrer Mitte gerissen." Es fällt Strobl sichtlich schwer, zu sprechen – wie allen, die an diesem Montag in der Kirche das Wort ergreifen. Strobl drückt den Angehörigen der getöteten Studentin sein aufrichtiges Beileid aus. "Wenn der Tod so sinnlos und unverständlich ist, dann ist das schwer zu akzeptieren. Wir werden es am heutigen Tag nicht verstehen, und vielleicht werden wir es nie verstehen." Der Innenminister wirbt zugleich dafür, die Antwort auf diese Tat nicht im Misstrauen zu suchen. "Es darf keine Mauern und Zäune geben, die Universität muss ein offener Ort bleiben."

Von einem unbegreiflichen Akt, der ratlos zurücklässt, spricht Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg. Von Wut, Trauer, Anteilnahme, Angst, Sorge und Ratlosigkeit. Er spricht von jenen, die die Verletzten erstversorgten, die die Sterbende in ihrem Armen hielten. Auch er sagt deutlich: "Wir stehen zusammen und bleiben weltoffen. Wir sind gestützt und nicht allein. Nicht in der Stadt und nicht in der Welt." Diese Offenheit beweist Eitel auch damit, dass er nicht nur die Angehörigen der getöteten Studentin, sondern auch den 18-jährigen Täter und seine Familie in seine Gedanken mit einschließt. Auch Peter Abelmann, Sprecher der Verfassten Studierendenschaft, wirbt dafür, niemanden in diesen Zeiten zu vergessen und gerade jetzt Mitgefühl, Anteilnahme und Liebe zu spenden. Gleichzeitig entschuldigt er sich dafür, dass seine Worte nicht ausreichten. "Der Schmerz ist immer noch zu stark."

Oberbürgermeister Eckart Würzner sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. Foto: Rothe

Oberbürgermeister Eckart Würzner wendet sich in seiner anrührenden Rede direkt an die Angehörigen der getöteten Studentin: "Der Schmerz, den Sie ertragen müssen, den können wir nur erahnen." Als Vater von vier Kindern wisse er um die stete Sorge, dass den Kindern etwas zustoßen könne. "Wenn diese Sorge wahr wird, dann legt sich Dunkelheit über uns." Jetzt liege Trauer über dem Neuenheimer Feld, über der Universität, über ganz Heidelberg. "Die Frage nach dem Warum lässt uns nicht los", sagt Würzner. Aber es gebe keinen Sinn, es sei "einfach eine furchtbare Tragödie".

Würzner trifft den Ton, der viele in der Kirche berührt. Am Ende – nachdem die Studierenden in einem langen Defilee ihren schmerzhaften Abschied vollzogen haben, stehen nicht nur Wissenschaftsministerin Theresia Bauer die Tränen in den Augen. Verzweiflung bleibt. Aber auch Trost ist spürbar. Etwa als Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, begleitet von Freiburgs Erzbischof Stephan Burger sowie Mitgliedern der Jüdischen und der Muslimischen Hochschulgemeinden dafür wirbt, nach Wegen zu suchen, wie "wir das Grundvertrauen wieder stärken können: Wir sind dabei nicht allein. Gottes Liebe stärkt und gibt uns die Kraft, nach Wegen zurück ins Leben zu suchen."