Die Amoktat in einem Hörsaal am 24. Januar, bei der eine Studentin erschossen wurde, erschütterte die Uni-Angehörigen: Kerzen und Blumen vor den Gewächshäusern des Botanischen Gartens nahe des Tatorts zeugen von der großen Betroffenheit. Foto: Rothe

Ich bin auf dem Campus in der Altstadt, als die Nachrichten anfangen, durch die Gruppenchats zu rollen. Unglaube und Schock. Am Anfang kann ich einfach nicht glauben, dass das wirklich gerade passiert. Dass in diesem Moment jemand in unserer Uni um sich schießt. Also fange ich an zu googeln und finde eine Nachricht von der Mannheimer Polizei auf Twitter, die von einem Polizeieinsatz auf dem Unicampus spricht – mehr Informationen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber klar ist damit: Das passiert gerade wirklich.

Ich telefoniere sofort mit einer Freundin, die im Neuenheimer Feld wohnt. Die Polizei hat schon das gesamte Feld abgesperrt, sie kommt nicht nach Hause. Sie berichtet von Panik vor Ort, Menschen, die wegrennen, Menschen, die nicht wissen, was vor sich geht. Wir debattieren, ob es sicher ist, den Bus zu nehmen, sie entscheidet sich, lieber zu laufen. Wir treffen uns dann in der Altstadt; keine von uns will alleine sein. Freunde von uns sind bereits im Marstall, eigentlich wollten wir zu ihnen. Aber irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl dabei. Was, wenn der Täter es irgendwie in die Altstadt geschafft hat? Was, wenn es mehrere Täter gibt und es ein koordinierter Anschlag ist? Also gehen wir zu mir nach Hause.

Philomena Meyer arbeitet seit Dezember 2021 als freie Mitarbeiterin der RNZ-Stadtredaktion. Die 22-Jährige studiert Psychologie im fünften Semester an der Universität Heidelberg.

Zusammen verbringen wir den Tag damit, Nachrichten zu schauen. Wir erfahren, dass ein Student nicht auf dem Klinikgelände, sondern in einem Hörsaal um sich geschossen hat – wir denken es in diesem Moment beide: Es hätte jeden von uns treffen können. Der Hörsaal ist ein Ort, an den wir alle kommen, um zu lernen, an dem wir unsere Freunde sehen, an dem wir manchmal gebannt zuhören und manchmal die Minuten bis zum Ende zählen. Aber niemals haben wir dort um unsere Sicherheit fürchten müssen.

Wir verfolgen weiter gemeinsam, wie die Medien berichten, dass der mutmaßliche Täter tot ist und am Nachmittag eine 23-jährige Studentin ihren Verletzungen erliegt. Dass an diesem Tag eine Studentin in die Universität gegangen ist und am Abend nicht nach Hause kommen wird, können wir beide einfach nicht begreifen. Worte können das Leid der betroffenen Studierenden und Familien nicht beschreiben.

Ich habe immer noch nicht ganz realisiert, was passiert ist, bis ich am frühen Abend die Pressekonferenz der Polizei live verfolge. In dem Moment kann ich es nicht mehr verdrängen: Eine Studentin ist heute gestorben – nur ein Jahr älter, als ich es bin. Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Zeit in Heidelberg noch nie eine so große Verbundenheit zu meiner Universität gespürt. Die Straßen in der Altstadt sind am Abend ungewöhnlich früh ruhig.

Auch wenn ich seit Jahren nicht mehr in der Kirche war, kann ich an diesem Abend nicht still sitzen. Und während über dem Neuenheimer Feld langsam die Nacht einbricht, singt in der Peterskirche ein Chor: Studierende und Heidelberger sitzen auf den Kirchenbänken, dazwischen ein Rettungssanitäter vom Roten Kreuz. Die Musik hat etwas Beruhigendes. Auch wenn nur vereinzelt Menschen in den Reihen sitzen, ist die Gemeinschaft zu spüren, die uns alle an diesem Abend hierhergebracht hat. Keiner redet und doch wissen wir, dass alle gerade an das Gleiche denken.

Am Dienstag werden in der Uni Schweigeminuten gehalten. In einem Seminar reden wir am Mittwoch zwar nicht über die Tat, aber unsere Dozentin weist noch einmal auf die psychologischen Hilfsangebote hin. Doch auf dem Campus gibt es kaum ein anderes Thema. Ich rede mit einer Kommilitonin, die aus den USA kommt und gerade ihr Auslandssemester bei uns macht. Auch sie ist geschockt, allerdings merke ich schnell, dass sie aus den USA ganz andere Dinge gewöhnt ist. Sie erzählt mir, dass sie schon in der Schule regelmäßig für den Fall eines Amoklaufes geprobt haben. In der Schule habe sie sich darum nie sicher gefühlt. Die Nachricht vom ersten Amoklauf an einer deutschen Universität ist dennoch bis an die Westküste der USA gelangt und viele ihrer Freunde zu Hause haben sich nach ihr erkundigt.

Aber nicht alle an der Universität gehen mit den Ereignissen sensibel um. Schon am Mittwoch eröffnet ein Psychologieprofessor seine Vorlesung ohne ein einziges Wort bezüglich des Amoklaufs. Das empfinde ich nicht nur als herzlos, sondern auch als respektlos gegenüber all denen, die in den letzten Tagen Traumatisches erlebt haben, Angst um Freunde hatten oder einfach nur kurz der Betroffenen gedenken möchten.

Das Leben geht weiter. Es muss weiter gehen. Doch wir sollten das Geschehene immer in Erinnerung behalten.